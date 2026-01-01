Cor 10:00 Sassari: aggredisce il padre in cerca di soldi Arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari. Provvidenziale l´intervento dei militari di Sassari



SASSARI - Nel corso della giornata di domenica i Carabinieri della locale Stazione di Sassari, supportati dai militari della Sezione Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari. Nella circostanza, a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta tramite il numero unico di emergenza 112, i militari dell'Arma sono intervenuti presso uno stabile del centro cittadino bloccando l’uomo che, in forte stato di agitazione, stava tentando di accedere con la forza all’interno dell’abitazione dell’anziano padre.



Le immediate attività d’indagine hanno permesso di appurare che, per futili motivi, già durante la serata precedente e nel corso della notte, aveva pesantemente insultato e minacciato il padre e nel corso della medesima notte lo stesso aveva anche colpito con violenti calci e pugni la porta d’ingresso dell’abitazione, danneggiandola nel tentativo di accedervi senza il consenso del genitore. La ricostruzione degli eventi ha permesso inoltre di accertare che le condotte vessatorie e minacciose avevano avuto inizio lo scorso mese di febbraio ed erano finalizzate a costringere il papà a consegnare somme di denaro di varia entità.



In una circostanza l’uomo, nel corso di un acceso litigio, aveva anche aggredito fisicamente il padre ferendolo a un dito della mano. Al termine delle attività di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, in attesa dell’udienza di convalida. Per il principio della presunzione d'innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.