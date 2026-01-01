Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Droga e armi a Nulvi e Siligo: due arresti
Cor 12:00
Droga e armi a Nulvi e Siligo: due arresti
L´operazione è scaturita a seguito di perquisizioni personali e domiciliari eseguite d’iniziativa dai militari dell´Arma che avevano notato strani movimenti nei pressi di alcuni appezzamenti di terreno nella disponibilità dei due uomini
Droga e armi a Nulvi e Siligo: due arresti

SASSARI - Nel corso della serata di sabato, a Nulvi e Siligo, i Carabinieri delle locali Stazioni, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dai cinofili della Guardia di Finanza di Porto Torres e dai Carabinieri del Nucleo cinofili di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini poiché ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è scaturita a seguito di perquisizioni personali e domiciliari eseguite d’iniziativa dai militari dell'Arma che avevano notato strani movimenti nei pressi di alcuni appezzamenti di terreno nella disponibilità dei due uomini. A seguito delle approfondite ricerche i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile calibro 20, tipo doppietta, con matricola abrasa, 207 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 3 chilogrammi di marijuana, 203 grammi di hashish, sostanza da taglio del tipo mannite e due bilancini di precisione.

Tutto lo stupefacente e l’armamento sono stati sottoposti a sequestro mentre gli arrestati, al termine delle formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari
che coordina e dirige le indagini, sono stati tradotti presso la casa circondariale dI Bancali in attesa dell’udienza di convalida. Per il principio della presunzione d'innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.

Foto d'archivio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:00
Sassari: aggredisce il padre in cerca di soldi
Arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari. Provvidenziale l´intervento dei militari di Sassari
13/3Hashish nel comodino: arrestato 39enne
12/3Muratori in casa di una 90enne la derubano
11/3Armato non si ferma al posto di blocco
10/3Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
10/3Droga, 25enne sassarese in cella
5/3Armi e ricettazione: tre arresti a Sassari
4/3Picchia il padre per un telefono: arrestato 22enne
27/2Deejay ai domiciliari per violenza sessuale
26/2Minaccia i passanti con un coltello: arrestato
25/2Rapine e pestaggi: fermata la baby gang a Sassari
« indietro archivio arresti »
17 marzo
Spari e minacce, paura ad Alghero
17 marzo
Buio e pericolo: disagi ad Alghero
16 marzo
Alghero: Resti umani nel casolare



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)