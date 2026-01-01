Cor 12:00 Droga e armi a Nulvi e Siligo: due arresti L´operazione è scaturita a seguito di perquisizioni personali e domiciliari eseguite d’iniziativa dai militari dell´Arma che avevano notato strani movimenti nei pressi di alcuni appezzamenti di terreno nella disponibilità dei due uomini



SASSARI - Nel corso della serata di sabato, a Nulvi e Siligo, i Carabinieri delle locali Stazioni, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dai cinofili della Guardia di Finanza di Porto Torres e dai Carabinieri del Nucleo cinofili di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini poiché ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



L'operazione è scaturita a seguito di perquisizioni personali e domiciliari eseguite d’iniziativa dai militari dell'Arma che avevano notato strani movimenti nei pressi di alcuni appezzamenti di terreno nella disponibilità dei due uomini. A seguito delle approfondite ricerche i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile calibro 20, tipo doppietta, con matricola abrasa, 207 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 3 chilogrammi di marijuana, 203 grammi di hashish, sostanza da taglio del tipo mannite e due bilancini di precisione.



Tutto lo stupefacente e l’armamento sono stati sottoposti a sequestro mentre gli arrestati, al termine delle formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari

che coordina e dirige le indagini, sono stati tradotti presso la casa circondariale dI Bancali in attesa dell’udienza di convalida. Per il principio della presunzione d'innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.



Foto d'archivio