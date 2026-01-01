Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › Propaganda politica in biblioteca. FdI: delibera pericolosa da ritirare
Cor 9:53
Propaganda politica in biblioteca
FdI: delibera pericolosa da ritirare
Per Alessandro Cocco (FdI) la giunta algherese guidata da Raimondo Cacciotto ha superato ogni limite: ritiri questa scelta e riconosca un principio fondamentale, gli spazi pubblici appartengono a tutti, non a una parte. «Sembra di rivivere il peggior schema dell’amministrazione Bruno con il ResPublica»
Propaganda politica in biblioteca. <i>FdI</i>: delibera pericolosa da ritirare

ALGHERO - «Con la delibera approvata l’11 marzo, la giunta Cacciotto ha deciso di concedere gratuitamente uno spazio della Biblioteca comunale al gruppo “Alghero per Gaza”. Una scelta grave, inopportuna e politicamente inaccettabile, perché si assegnano spazi pubblici a gruppi chiaramente schierati». Lo dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia ad Alghero.

«Non siamo di fronte a una generica iniziativa culturale e né ad un, seppur discutibile, patrocinio di una manifestazione, ma alla concessione senza un termine definito di uno spazio pubblico istituzionale per attività chiaramente orientate e prive di qualsiasi contraddittorio. La delibera parla esplicitamente di incontri dedicati alla letteratura palestinese promossi da un gruppo con una precisa connotazione politica. È evidente che si tratta di un uso privatistico e ideologico di un luogo che dovrebbe essere neutrale e aperto a tutti».

Per Cocco si tratta di un precedente pericoloso: «Oggi si concede spazio a un’associazione di parte, domani cosa impedisce di fare lo stesso con qualsiasi gruppo politico o militante? Le istituzioni devono garantire pluralismo, ma la sinistra ne fa strumenti di propaganda». Il capogruppo di Fratelli d’Italia richiama anche quanto accaduto negli anni scorsi: «Sembra di rivivere il peggior schema dell’amministrazione Bruno con il ResPublica. Già lo scorso ottobre Cacciotto e la sinistra avevano fatto pagare la propaganda di sinistra ai contribuenti, con un consiglio comunale su Gaza: una passerella ideologica a spese dei cittadini. In quella sede ho scelto di rinunciare al gettone di presenza; altri hanno preferito utilizzare l’aula consiliare per propaganda».

Nel mirino anche gli assessori dell’area centrista: «Chiediamo conto del voto favorevole di chi, in passato, ha costruito la propria credibilità politica proprio sulla difesa della terzietà delle istituzioni rispetto alle derive ideologiche della sinistra. Oggi quegli stessi principi vengono completamente calpestati». «Le istituzioni non possono essere occupate né utilizzate per iniziative di parte – conclude Cocco –. La giunta Cacciotto ritiri questa scelta e riconosca un principio fondamentale: gli spazi pubblici appartengono a tutti, non a una parte».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:36
«I diritti non sono propaganda»
Attacco frontale alle posizioni di Alessandro Cocco che chiedeva di ritirare la delibera della Giunta comunale sulla concessione della biblioteca comunale di Alghero. La posizione di Madau del Pd
11/3Meno corse in Aeroporto e meno corse in Ospedale
4/3Interpellanza: a rischio progetti Pnrr a Sassari
4/3Taulera al buio da due settimane
2/3Comunità costiere: online la piattaforma
26/2Mauro Rotelli alla guida di Fratelli d’Italia a Sassari
26/2Tesseramento Anpi ad Alghero
25/2Da Alghero il no al 41bis in Sardegna
25/2«Maria Pia e sport: stop alle narrazioni»
24/2Europa Verde in «controtendenza» ad Alghero
23/2Fronte comune dei Presidenti di Consiglio
« indietro archivio politica »
17 marzo
Spari e minacce, paura ad Alghero
17 marzo
Buio e pericolo: disagi ad Alghero
16 marzo
Alghero: Resti umani nel casolare



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)