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Cor 11:05
Calich, il gemello digitale per la laguna di Alghero
Un geoportale con dati in tempo reale e scenari predittivi per salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi marini e costieri: il sistema CaDiT è alimentato da un modello cloud 3D dinamico aggiornato ogni 15 minuti, con un flusso costante di informazioni provenienti da fonti eterogenee
Calich, il gemello digitale per la laguna di Alghero

ALGHERO - Un Gemello Digitale della Laguna del Calich ad Alghero per ridefinire i confini del monitoraggio ambientale: è il progetto CaDiT (Calich Digital Twin), un'iniziativa unica in Italia di NeMeA Sistemi in collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e l'Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana che apre nuove strade alla tutela del capitale naturale. Si tratta di un Digital Twin navigabile con un geoportale che è in grado di "respirare" in sincronia con un ecosistema fisico molto vivo: la laguna riceve acque dolci dai canali e acqua salata dal mare, cambia con le stagioni, con il vento e con le maree.

Il progetto realizzato da NeMeA Sistemi (con cofinanziamento dell’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU e integrato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) opera anche nel contesto del National Biodiversity Future Center (NBFC), in una cornice istituzionale che ne certifica il valore d’eccellenza nel quadro nazionale, elevando la tecnologia del Digital Twin a standard per la tutela del capitale naturale: È stato, infatti, messo a punto un modello replicabile ovunque, a partire da un prototipo funzionale che può essere applicato in tutte le zone lagunari o umide italiane per evitare, fra l’altro, che questi territori soffrano di crisi ipossica notturna, con una perdita significativa di ossigeno; di acque nere che indicano processi anaerobici nei sedimenti e possibili rilasci di solfuri; di shock osmotico post-pioggia, con un brusco calo di salinità che può stressare fauna e flora lagunare; di torbidità cronica che peggiora complessivamente le condizioni dell’habitat.

«Il cuore dell’innovazione risiede nel superamento della raccolta dati fine a sé stessa e della fotografia del presente – spiega Michele Boella, Ceo di NeMeA Sistemi – perché con CaDiT abbiamo creato uno strumento di governo dinamico che raccoglie input complessi, li rende accessibili e li traduce in decisioni strategiche. Senza questa capacità di “traduzione”, il dato resterebbe statico; grazie a CaDiT, possiamo comprendere dinamiche complesse in tempo e prima che sia troppo tardi, avendo una base scientifica per politiche ambientali tempestive ed efficaci, con la definizione di protocolli condivisi».

«Quella del Calich è un’area di straordinario valore ambientale che purtroppo, negli ultimi anni, è in sofferenza a causa di molteplici fattori che mettono a rischio il fragile habitat della laguna, fondamentale per la biodiversità di tutto il sistema umido costiero – aggiunge Emiliano Orrù, Presidente Parco di Porto Conte – per questo motivo abbiamo accolto con grande interesse il progetto di NeMeA Sistemi, perché avere a disposizione un gemello digitale della laguna è fondamentale per valutare l’impatto delle attività umane e monitorare in tempo reale i cambiamenti dell’ecosistema. Siamo convinti che l’utilizzo di questo strumento innovativo potrà fornire un contributo importante nella fase di analisi del contesto e potrà supportare il nostro Ente ad individuare le diverse azioni di tutela e conservazione necessarie a preservare questo fragile gioiello ambientale».
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