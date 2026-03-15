Cor 11:05 Calich, il gemello digitale per la laguna di Alghero Un geoportale con dati in tempo reale e scenari predittivi per salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi marini e costieri: il sistema CaDiT è alimentato da un modello cloud 3D dinamico aggiornato ogni 15 minuti, con un flusso costante di informazioni provenienti da fonti eterogenee



ALGHERO - Un Gemello Digitale della Laguna del Calich ad Alghero per ridefinire i confini del monitoraggio ambientale: è il progetto CaDiT (Calich Digital Twin), un'iniziativa unica in Italia di NeMeA Sistemi in collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e l'Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana che apre nuove strade alla tutela del capitale naturale. Si tratta di un Digital Twin navigabile con un geoportale che è in grado di "respirare" in sincronia con un ecosistema fisico molto vivo: la laguna riceve acque dolci dai canali e acqua salata dal mare, cambia con le stagioni, con il vento e con le maree.



Il progetto realizzato da NeMeA Sistemi (con cofinanziamento dell’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU e integrato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) opera anche nel contesto del National Biodiversity Future Center (NBFC), in una cornice istituzionale che ne certifica il valore d’eccellenza nel quadro nazionale, elevando la tecnologia del Digital Twin a standard per la tutela del capitale naturale: È stato, infatti, messo a punto un modello replicabile ovunque, a partire da un prototipo funzionale che può essere applicato in tutte le zone lagunari o umide italiane per evitare, fra l’altro, che questi territori soffrano di crisi ipossica notturna, con una perdita significativa di ossigeno; di acque nere che indicano processi anaerobici nei sedimenti e possibili rilasci di solfuri; di shock osmotico post-pioggia, con un brusco calo di salinità che può stressare fauna e flora lagunare; di torbidità cronica che peggiora complessivamente le condizioni dell’habitat.



«Il cuore dell’innovazione risiede nel superamento della raccolta dati fine a sé stessa e della fotografia del presente – spiega Michele Boella, Ceo di NeMeA Sistemi – perché con CaDiT abbiamo creato uno strumento di governo dinamico che raccoglie input complessi, li rende accessibili e li traduce in decisioni strategiche. Senza questa capacità di “traduzione”, il dato resterebbe statico; grazie a CaDiT, possiamo comprendere dinamiche complesse in tempo e prima che sia troppo tardi, avendo una base scientifica per politiche ambientali tempestive ed efficaci, con la definizione di protocolli condivisi».



«Quella del Calich è un’area di straordinario valore ambientale che purtroppo, negli ultimi anni, è in sofferenza a causa di molteplici fattori che mettono a rischio il fragile habitat della laguna, fondamentale per la biodiversità di tutto il sistema umido costiero – aggiunge Emiliano Orrù, Presidente Parco di Porto Conte – per questo motivo abbiamo accolto con grande interesse il progetto di NeMeA Sistemi, perché avere a disposizione un gemello digitale della laguna è fondamentale per valutare l’impatto delle attività umane e monitorare in tempo reale i cambiamenti dell’ecosistema. Siamo convinti che l’utilizzo di questo strumento innovativo potrà fornire un contributo importante nella fase di analisi del contesto e potrà supportare il nostro Ente ad individuare le diverse azioni di tutela e conservazione necessarie a preservare questo fragile gioiello ambientale».