Alguer.itnotiziealgheroPoliticaOpere › 160mila euro per lavori nel Lungomare
S.A. 21:08
160mila euro per lavori nel Lungomare
Il plauso del consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo per lo stanziamento della Regione Sardegna di 160 mila euro destinato al Comune di Alghero per interventi di manutenzione delle protezioni lungo la passeggiata e il lungomare cittadino
160mila euro per lavori nel Lungomare

ALGHERO - «Il lungomare e la Passeggiata sono uno dei simboli più riconoscibili di Alghero e dove ogni giorno si intrecciano vita quotidiana, viaggiatori e identità. Per questo il tanto atteso intervento di manutenzione, che ho fortemente voluto e richiesto, anche su indicazione del presidente della commissione lavori pubblici Gianpiero Occhioni, rappresenta un importante punto di passaggio per tutti noi algheresi, capace di restituire sicurezza a uno dei biglietti da visita del nostro territorio».

Così il consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo, commenta lo stanziamento della Regione Sardegna di 160 mila euro destinato al Comune di Alghero per interventi di manutenzione delle protezioni lungo la passeggiata e il lungomare cittadino. «Sono molto orgoglioso di questo finanziamento atteso ormai da tempo – aggiunge Di Nolfo – che permetterà di intervenire su alcuni punti della passeggiata con lavori di manutenzione e messa in sicurezza, migliorando l’accessibilità e la fruibilità di uno degli spazi pubblici più frequentati della città». «Garantire sicurezza e piena fruibilità del lungomare significa prendersi cura di uno dei luoghi più amati da cittadine, cittadini e visitatori» conclude Di Nolfo.
