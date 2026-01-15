S.A. 12:50 Dal 12 febbraio il Carnevale di Tempio Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Carrasciali Timpiesu 2026 in programma dal 12 al 17 febbraio. Cronache dal tempo, “paddhosi d’arimani, scunsaltati di dumani”: questo è il tema allegorico di questa edizione



TEMPIO - La conferenza stampa ha dato il via ufficiale al Carrasciali Timpiesu 2026 in programma dal 12 al 17 febbraio, organizzato dal comune di Tempio Pausania e dall’Assessorato al turismo e spettacolo e dalle associazioni che da sempre curano tutti i dettagli della festa popolare più amata.

Gianni Addis, sindaco di Tempio ha ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, anche per questa edizione lavorano alacremente per offrire alla città uno spettacolo popolare da ricordare: «Il Carnevale ha un enorme valore sociale, un vero spazio di gioia, per la nostra città,anche per le ricadute economiche che abbiamo sempre considerato». Così ha esordito il primo cittadino, aprendo i lavori della conferenza stampa, affollata come tradizione vuole. Punto centrale del suo intervento, l’imminente apertura del Museo del Carnevale, che il prossimo 7 febbraio sarà protagonista di un piacevole pomeriggio di festa, in attesa dell’inaugurazione che avverrà quanto prima.



Il sindaco si è soffermato sulla gestione economica dell’evento che anche quest’anno ha avuto il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Ministero competente, con un forte impegno da parte dell’amministrazione comunale. Per quanto riguarda gli Hangar, il sindaco ha anticipato la realizzazione di un progetto utile per la partecipazione a un bando ministeriale, per l’ottenimento di fondi per la realizzazione di nuovi hangar. L’assessora al turismo e spettacolo Elizabeth Vargiu ha sottolineato importanza della collaborazione per una città che vive unanimemente il carnevale, con la passione e l’amore che le hanno permesso di far crescere e preservare la manifestazione. Giorgio Donini , in qualità di curatore artistico insieme al suo staff, si occuperà degli allestimenti di tutti gli spazi cittadini creando un costante momento di congiunzione fra la festa che si consuma durante i percorsi mascherati, e la città che racconterà il carnevale ai visitatori.



Cronache dal tempo, “paddhosi d’arimani, scunsaltati di dumani”: questo è il tema allegorico di questa edizione illustrato dalla direttrice artistica dello spettacolo e delle sfilate, Cecilia Fenu, ha presentato il tema allegorico di questa edizione. Sono state illustrate le cinque sfilate che quest’anno coinvolgeranno sia il pubblico sia le maschere; oltre le tre canoniche del giovedì, della domenica e del martedì, sono previste la sfilata dei bambini il lunedì e il sabato la new entry, ovvero la sfilata dedicata ai gruppi estemporanei. Il tavolo dei relatori ha accolto anche Tonino Pirrigheddu, storico presidente della Pro Loco, che ha semplicemente invitato tutti al divertimento e alla collaborazione, al suo fianco Antonio Asara, creatore dei due giganti di carta pesta protagonisti della festa : Re Giorgio e Mannena. Ha esordito in qualità di neo presidente dell’Associazione Carrascialai Timpiesi Salvatore Siazzu.