Carnevale Sennorese, iscrizioni in chiusura
Cor 13:05
Carnevale Sennorese, iscrizioni in chiusura
La Proloco di Sennori, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, invita tutti i gruppi e le associazioni a partecipare ufficialmente a uno degli eventi più sentiti del Nord Sardegna
Carnevale Sennorese, iscrizioni in chiusura

SENNORI – Scadono sabato 17 gennaio le iscrizioni alla 27esima edizione del Carnevale Sennorese, che detiene la corona di regina d’inverno tra le manifestazioni di punta del frizzante centro romangese. La Proloco di Sennori, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, invita tutti i gruppi e le associazioni a partecipare ufficialmente a uno degli eventi più sentiti del Nord Sardegna. Un’iniziativa che, insieme a "Calici di Stelle", rappresenta il cuore pulsante della promozione turistica locale.

La macchina organizzativa è già in moto da mesi per trasformare le vie del paese in un palcoscenico di colori, musica e radici profonde, senza trascurare un particolare riguardo all’aspetto della sicurezza, al fine di garantire alle famiglie e ai visitatori un clima sereno e tanto sano divertimento.
Sono in calendario tre appuntamenti imperdibili: il 12 febbraio la grande festa del Giovedì Grasso sarà dedicata ai bambini; sabato 14 febbraio arriverà il momento clou, quello della "Sfilata Grande" con il passaggio dei carri allegorici e delle parate; il 17 febbraio la sfilata conclusiva del Martedì Grasso attraverserà di nuovo le vie del centro per salutare definitivamente il Carnevale 2026.

Nell’ottica degli organizzatori il clima di festa sarà un vero e proprio omaggio all'identità sennorese, affiancando ai carri moderni le maschere più suggestive ed enigmatiche della tradizione sarda e, in particolare, i Gigantes, fiore all’occhiello della manifestazione. Per partecipare con carri o parate è necessario contattare la Proloco tramite i canali ufficiali dell'associazione, scrivendo all’indirizzo prolocosennori@live.it o contattando i numeri 320/8374159 e 377/5903062.
