Giusy Piccone 19:46 L'opinione di Giusy Piccone Da Capodanno ad Alghero tutto l´anno



Nel dibattito sul Capodanno, almeno per ora, vorremmo evitare di parlare delle strategie adottate dall’Assessore Regionale per il rispetto dei ruoli che a noi sono chiari all’interno di una maggioranza di Governo, che sia essa Regionale o Locale. Questo è il motivo per cui pensiamo sia necessario riportare la discussione su un piano di strategie di Marketing, chiarendo con precisione obiettivi, metodo e criteri di valutazione di comunicazione adottata dalla Fondazione Alghero. La Fondazione ha scelto di utilizzare tale vincolo come un’opportunità, sviluppando campagne pubblicitarie che, partendo dalla notte di Capodanno, accompagnassero l’utente in un percorso esperienziale più ampio legato alla città. L’obiettivo principale era, ed è tuttora, rafforzare il posizionamento di Alghero come destinazione attrattiva tutto l’anno, superando una visione esclusivamente stagionale e balneare. In questa prospettiva, il Capodanno è stato utilizzato come momento di alta visibilità e racconto, non come prodotto turistico autonomo. Il Cap d’Any è stato concepito come gancio narrativo per raccontare Alghero nella sua complessità: identità storica e linguistica, patrimonio culturale e archeologico, paesaggio, tradizioni, enogastronomia e vita urbana.



Una strategia coerente con i modelli consolidati di marketing territoriale, che misurano l’efficacia nel medio-lungo periodo in termini di reputazione, riconoscibilità e forza del brand, e non esclusivamente sulle presenze concentrate in un singolo evento. Elemento centrale della strategia è stato il Press Tour internazionale, che ha ospitato sei giornaliste di testate estere provenienti da mercati e ambiti editoriali differenti. L’obiettivo non era la promozione immediata, ma la costruzione di narrazioni autentiche attraverso uno sguardo esterno e qualificato, capace di raccontare la città al di fuori delle logiche del turismo di massa. I risultati di questa azione, per loro natura, si misurano nel tempo, attraverso la permanenza e la diffusione dei contenuti prodotti. La strategia di comunicazione ha operato su più livelli: locale, con una comunicazione mirata al periodo del Capodanno; nazionale, con una campagna televisiva su La7 dedicata al brand “Alghero tutto l’anno”, articolata in 119 passaggi e con una copertura stimata di circa 10 milioni di individui; digitale, con oltre 8 milioni di visualizzazioni complessive, più di 99.000 interazioni, quasi 8.000 clic verso contenuti di approfondimento e oltre 2.600 nuovi follower. Risultati ottenuti con un investimento complessivo in sponsorizzazioni pari a 4.600 euro, a conferma di un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche e di una crescita reale e qualificata della community, coerente con gli obiettivi di brand awareness ed engagement.



Attribuire a queste attività la responsabilità di una mancata crescita immediata dei flussi turistici significa confondere i livelli di intervento. Il posizionamento di una destinazione “tutto l’anno” dipende infatti anche da fattori strutturali quali collegamenti, servizi, offerta culturale continuativa e politiche turistiche coordinate, che richiedono tempi, programmazione e azioni sistemiche. In questo contesto, l’incremento dell’interesse e della ricerca della destinazione rappresenta un primo indicatore fondamentale anche per stimolare attenzione e valutazioni da parte degli operatori del trasporto e del mercato. Il Presidente della Fondazione Alghero ha operato garantendo qualità dei contenuti, coerenza strategica e costruzione di valore nel medio-lungo periodo. Il confronto politico è legittimo, ma deve basarsi su una corretta comprensione degli obiettivi, dei metodi e dei criteri di valutazione adottati. Parlare di insuccesso sulla base di indicatori non coerenti con gli obiettivi preposti rischia di offrire una lettura parziale e fuorviante di un percorso strategico che si misura nel tempo, non sulla concentrazione di presenze in una sola notte.



*Movimento 5 stelle Alghero