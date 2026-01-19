Alguer.it
«Bene il bando del Carnevale a visione regionale»
20:25
«Bene il bando del Carnevale a visione regionale»
Orizzonte Comune plaude la pubblicazione del bando relativo al Cartellone del Carnevale 2026, primo dei tredici cartelloni dedicati ai grandi eventi turistici previsti per il prossimo anno e finanziati attraverso la Legge Regionale 7/1955
ALGHERO - Orizzonte Comune esprime apprezzamento per la pubblicazione del bando relativo al Cartellone del Carnevale 2026, primo dei tredici cartelloni dedicati ai grandi eventi turistici previsti per il prossimo anno e finanziati attraverso la Legge Regionale 7/1955: «L’iniziativa si inserisce coerentemente in una strategia di programmazione strutturata e lungimirante, portata avanti dall’Assessorato regionale del Turismo guidato dall’Assessore Franco Cuccureddu, che punta a valorizzare le manifestazioni identitarie e culturali della Sardegna come leva di sviluppo economico e turistico durante tutto l’anno».

«La pubblicazione del bando sul Cartellone del Carnevale – dichiara Marco Colledanchise, consigliere comunale di Alghero – conferma un metodo di lavoro basato su programmazione, chiarezza e visione strategica. Il Carnevale non viene considerato solo come evento locale, ma come parte integrante di un progetto regionale capace di rafforzare l’attrattività della Sardegna anche nei periodi tradizionalmente meno turistici».« Particolarmente significativa è la scelta dell’Assessorato di affiancare al sostegno economico, fino al 50% delle spese ammissibili, un’azione di promozione unitaria degli eventi, attraverso strumenti di marketing e comunicazione coordinati, sia tradizionali che digitali, sulla scia del positivo riscontro ottenuto con le manifestazioni di Capodanno» si legge nella nota del Movimento.

«Questa impostazione – sottolinea Sergio Grimaldi, del coordinamento provinciale di Orizzonte Comune – dimostra come una politica regionale seria possa sostenere i territori, valorizzarne le specificità e allo stesso tempo costruire un’immagine forte e riconoscibile della Sardegna. È una direzione che condividiamo e che riteniamo strategica per la crescita dell’Isola». Orizzonte Comune ribadisce« il proprio sostegno a un modello di sviluppo turistico fondato sulla qualità, sulla continuità degli eventi e sulla collaborazione tra Regione, enti locali e operatori, convinta che questa linea possa produrre benefici concreti e duraturi per le comunità sarde».

Nella foto: Marco Colledanchise
19/1/2026
