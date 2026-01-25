Cor 18:44 La Camera del Futuro fa tappa a Sassari La Camera di Commercio di Sassari aprirà le porte alla stampa e agli stakeholder per presentare il piano strategico: I vertici camerali illustreranno come l´ente intenda trasformarsi



SASSARI - Il prossimo giovedì 29 gennaio (ore 10.30), la Camera di Commercio di Sassari aprirà le porte alla stampa e agli stakeholder per presentare il piano strategico "Camera del Futuro". Non si tratta di un semplice restyling burocratico, ma di una rivoluzione nei servizi di supporto alle imprese del territorio, focalizzata su intelligenza artificiale, transizione ecologica e internazionalizzazione agile. I vertici camerali illustreranno come l'ente intenda trasformarsi in un "hub" tecnologico capace di anticipare le esigenze di un mercato globale sempre più dinamico, mettendo al centro le imprese del nord Sardegna.