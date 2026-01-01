Alguer.it
S.A. 16:13
Plafond da 100 milioni per i danni del ciclone
A disposizione finanziamenti straordinari, con durata fino a 60 mesi, che prevedono fino a 50 mila euro per i privati e fino a un milione per le imprese di ogni dimensione
Plafond da 100 milioni per i danni del ciclone

CAGLIARI - Il Banco di Sardegna ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese che hanno subito, in questi ultimi giorni, gravi disagi per il maltempo che ha colpito l’Isola.
A disposizione finanziamenti straordinari, con durata fino a 60 mesi, che prevedono fino a 50 mila euro per i privati e fino a un milione per le imprese di ogni dimensione. Il Direttore Generale del Banco di Sardegna, Mauro Maschio, ha dichiarato: «il Banco di Sardegna vuole essere vicina a famiglie e imprese dell’Isola colpite nelle ultime ore da eventi atmosferici straordinari. Eventi che stanno mettendo a dura prova le comunità del territorio. Il plafond messo a disposizione dal nostro Istituto consente di fornire un aiuto concreto con l’auspicio che si possa tornare a una situazione di normalità nel più breve tempo possibile».
