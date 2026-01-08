Cor 10:55 A Nuoro l´hub della creatività La Camera di Commercio di Nuoro ha pubblicato il bando per la concessione degli spazi dell’immobile di proprietà dell’Ente situato in viale del Lavoro, destinato alla realizzazione dello “Spazio Impresa”, un nuovo hub dedicato allo sviluppo dell’imprenditoria, dell’innovazione e delle industrie culturali e creative



NUORO - L’immobile, con una superficie complessiva di circa 1.200 metri quadrati distribuiti su più livelli, è stato recentemente oggetto di un intervento di ristrutturazione integrale, che ha previsto l’adozione di soluzioni avanzate di domotica, criteri di efficienza energetica e tecnologie orientate alla transizione ecologica, in linea con i più moderni standard di sostenibilità ambientale. L’iniziativa si fonda su un modello evoluto di concessione e gestione, che supera la logica della semplice assegnazione di spazi per puntare su un progetto ad alto valore pubblico. L’obiettivo della Camera di Commercio è consentire al soggetto gestore di operare in condizioni tali da rendere la struttura pienamente efficiente, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello economico-gestionale, favorendo un utilizzo dinamico e continuativo degli spazi.



Contestualmente, la Camera di Commercio di Nuoro attiverà specifici bandi e strumenti di sostegno finalizzati a favorire l’accesso e l’utilizzo degli spazi da parte delle imprese del territorio a condizioni particolarmente vantaggiose, con l’obiettivo di accompagnare la crescita del tessuto imprenditoriale locale. Una particolare attenzione sarà rivolta alle imprese di nuova costituzione e a quelle che presenteranno maggiori potenzialità di sviluppo, innovazione e impatto sul territorio. «Con lo Spazio Impresa – dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò – vogliamo mettere a disposizione del territorio non solo un luogo fisico, ma un vero e proprio strumento di crescita. In coerenza con la strategia della Camera di Commercio, soggetto attuatore primario del Distretto Culturale del Nuorese, il bando riconosce una specifica preferenza ai progetti e agli operatori delle imprese creative e culturali, capaci di coniugare contenuti, innovazione e sostenibilità economica. Parallelamente, accompagneremo questo investimento infrastrutturale con misure dedicate a favorire l’insediamento e lo sviluppo delle imprese, in particolare quelle più giovani e con maggiore potenziale di crescita».



Lo Spazio Impresa si rivolge a startup, professionisti, PMI innovative e operatori delle industrie culturali e creative, del digitale e dei servizi avanzati, offrendo ambienti attrezzati per coworking, progettazione, formazione e networking. Lo spazio è concepito come un luogo di contaminazione tra saperi e competenze, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alle professionalità ad alta qualificazione. Il bando definisce in modo puntuale le caratteristiche richieste ai soggetti gestori, che dovranno dimostrare esperienza nella gestione di spazi analoghi, solidità economico-finanziaria e capacità progettuale. Centrale sarà la qualità del progetto tecnico-gestionale, dalla gamma dei servizi proposti all’animazione della comunità, fino alla capacità di costruire reti e partenariati con il sistema economico, culturale e istituzionale del territorio. «Affidiamo questi spazi – conclude il Presidente – a soggetti in grado di interpretarli come un’infrastruttura strategica per il Nuorese, capace di generare valore nel tempo, rafforzare l’ecosistema imprenditoriale locale e sostenere concretamente la nascita e la crescita di nuove imprese».