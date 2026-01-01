S.A. 20:32 Cagliari città sarda con record aumenti Analisi Adiconsum: Cagliari è la città dove i prezzi aumentano di più, con un tasso medio nel 2025 del +1,7%. Sassari la città con la più bassa crescita dei listini: +1% sul 2024



CAGLIARI - Nel 2025 in Sardegna la crescita dei prezzi al dettaglio è risultata inferiore rispetto alla media nazionale, ma alcune voci di spesa, a partire dagli alimentari, registrano sensibili incrementi dei listini rispetti all’anno precedente, e si evidenziano forti differenze sul territorio. Lo afferma Adiconsum Sardegna, che ha rielaborato i dati definitivi dell’Istat sull’inflazione del 2025 per analizzare l’andamento dei prezzi in regione.



«In Sardegna lo scorso anno l’inflazione media si è attestata al +1,3%, al di sotto della media nazionale dell’1,5% - spiega il presidente Giorgio Vargiu –. Considerata la spesa media mensile per consumi di una famiglia residente, la crescita dei prezzi ha determinato un aggravio di spesa pari in media a +342 euro annui a nucleo. Tuttavia, il comparto alimentare ha fatto registrare in Sardegna una crescita dei listini più sostenuta, pari al +3% sul 2024: questo significa che solo per l’acquisto di cibi e bevande una famiglia residente in regione ha speso in media 140 euro in più rispetto all’anno precedente».



Se si analizza poi l’andamento dell’inflazione nelle varie province sarde, si scopre che Cagliari è la città dove i prezzi aumentano di più, con un tasso medio nel 2025 del +1,7%. Sassari la città con la più bassa crescita dei listini: +1% sul 2024 – analizza Adiconsum – Se però si guarda all’andamento degli alimentari, è Olbia-Tempio a detenere il primato dei rincari, con prezzi in salita del +3,3% contro il +2,7% di Sassari. «Il vero problema è che piove sul bagnato! I prezzi al dettaglio continuano a salire dopo i forti rialzi registrati negli ultimi anni – denuncia il Presidente Giorgio Vargiu – Nonostante siano terminati gli effetti negativi del caro-energia e della guerra in Ucraina che avevano spinto al rialzo i listini, i prezzi non hanno registrato una inversione di tendenza, e anziché diminuire hanno continuato ad aumentare, intaccando il potere d’acquisto delle famiglie».