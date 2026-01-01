Alguer.it
Cor 16:44
Intelligenza Artificiale: roadshow a Sassari
Al via la prima tappa del tour "Groow & Jooice in azione": un incontro operativo per trasformare il business locale attraverso AI Agents, automazione e strategie per l’export
Intelligenza Artificiale: roadshow a Sassari

SASSARI - L’Intelligenza Artificiale smette di essere una visione futuristica per diventare uno strumento di gestione quotidiana nelle imprese della Sardegna. Giovedì 12 febbraio, dalle ore 9 alle 11, la sede di Confcommercio Nord Sardegna in via Pascoli ospiterà la prima tappa del roadshow dedicato alla digitalizzazione delle PMI. Ne seguiranno altri due, ad Olbia e Cagliari.

L’iniziativa, organizzata da Confcommercio Nord Sardegna in partnership con webidoo S.p.A., punta a fornire risposte concrete agli imprenditori locali su come utilizzare l’AI per ottimizzare i processi interni, potenziare il marketing e scalare i mercati internazionali. Lungi dall'essere un’esclusiva delle grandi multinazionali, l’Intelligenza Artificiale rappresenta oggi il volano per aumentare margini e competitività anche nelle realtà artigianali e commerciali del territorio. Al centro dell'incontro, il sistema Groow & Jooice, progettato per rendere accessibili tecnologie complesse come gli AI Agents, capaci di automatizzare attività ripetitive e liberare risorse umane per attività a maggior valore aggiunto.

L’evento non si limiterà alla teoria. Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di accedere gratuitamente a un assessment EDI Confcommercio (Ecosistema Digitale per l’Innovazione). Si tratta di un check-up completo per valutare il livello di digitalizzazione della propria azienda e individuare con precisione le aree di miglioramento e le opportunità di investimento tecnologico. La tappa di Sassari apre un roadshow che toccherà anche i poli strategici di Olbia e Cagliari, confermando la capillarità dell'impegno di Confcommercio nel supportare la transizione digitale in tutta l’isola. L’appuntamento è per il 12 febbraio presso la sede Confcommercio di Sassari (Via Pascoli).
