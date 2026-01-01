Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaEconomia › Ricerca e imprese: bando da 13 milioni
S.A. 15:15
Ricerca e imprese: bando da 13 milioni
L’intervento è disegnato per finanziare progetti proposti da Organismi di Ricerca pubblici (OdR), che agiranno come “motore” dell’innovazione, in stretta collaborazione con gruppi di almeno cinque Piccole e Medie Imprese (PMI) sarde
Ricerca e imprese: bando da 13 milioni

CAGLIARI - Sardegna Ricerche annuncia un nuovo, strategico intervento per accelerare il trasferimento tecnologico nell’Isola. Con una dotazione finanziaria complessiva di 13.000.000 di euro a valere sul PR FESR 2021-2027, parte il bando per i “Progetti di Innovazione Collaborativa” (PIC). L’obiettivo è ambizioso: trasformare i risultati della ricerca scientifica in prodotti, processi e servizi concreti per le imprese del territorio. L’intervento è disegnato per finanziare progetti proposti da Organismi di Ricerca pubblici (OdR), che agiranno come “motore” dell’innovazione, in stretta collaborazione con gruppi di almeno cinque Piccole e Medie Imprese (PMI) sarde. «Con i PIC vogliamo ridurre la distanza tra laboratori e mercato: non “ricerca per la ricerca”, ma competenze, tecnologie e risultati pronti a essere adattati e adottati dalle aziende», dichiara Carmen Atzori, Direttrice generale di Sardegna Ricerche. «Lo facciamo con un modello di open innovation che mette attorno allo stesso tavolo ricerca e impresa, e con un supporto operativo mirato, per massimizzare l’impatto dei progetti sul tessuto produttivo regionale».

Ogni progetto potrà ricevere un contributo fino a 450.000 euro (se presentato da un singolo organismo di ricerca) o fino a 600.000 euro (nel caso di raggruppamenti di più organismi).
Copertura: Ai soggetti attuatori (i centri di ricerca) verranno rimborsati il 100% dei costi ammessi.
Vantaggio per le imprese: Le aziende partecipanti non riceveranno un contributo in denaro diretto, ma beneficeranno gratuitamente di attività di trasferimento tecnologico, consulenza e sviluppo ad alto valore aggiunto, senza dover sostenere i costi della ricerca. I progetti dovranno rientrare nei settori prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna. Un elemento distintivo del bando è l’approccio partecipativo: dopo l’ammissione, è previsto un percorso di co-progettazione supportato da esperti di Sardegna Ricerche, per definire un “Piano di Valorizzazione Operativo” che garantisca che l’innovazione risponda alle reali esigenze delle imprese coinvolte. La presentazione delle domande avverrà esclusivamente per via telematica tramite il sistema SIPES, nel periodo compreso tra il 12 gennaio e il 27 febbraio 2026.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
26/1La Camera del Futuro fa tappa a Sassari
25/1Trasporti, Falcone incontra la Confindustria
23/1Plafond da 100 milioni per i danni del ciclone
16/1Cagliari città sarda con record aumenti
12/1Promocamera rilancia il suo ruolo strategico
10/1A Nuoro l´hub della creatività
8/1Porto Torres: sportello facilitazione digitale
18/12Campari cede Averna e Zedda Piras di Alghero
15/12Confartigianato, microcredito di libertà
9/12Urbact, al Quarter l´evento finale
« indietro archivio economia »
29 gennaio
«Sfregio alla lapide ad Alghero, ora basta»
29 gennaio
Alghero esclusa da fondi Ue Fesr. «Un altro ceffone dalla Regione»
29 gennaio
«Spiagge più facili al Lido, Maria Pia, Mugoni»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)