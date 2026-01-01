S.A. 15:54 Prunizzedda e Monte Rosello, via i cassonetti I quartieri di Monte Rosello e Prunizzedda sono pronti per il passaggio al ritiro dei rifiuti porta a porta e il 2 febbraio, dopo un mese di transizione, i cassonetti saranno rimossi definitivamente dalle strade



SASSARI - I quartieri di Monte Rosello e Prunizzedda sono pronti per il passaggio al ritiro dei rifiuti porta a porta e il 2 febbraio, dopo un mese di transizione, i cassonetti saranno rimossi definitivamente dalle strade. La maggior parte delle persone interessate hanno già ritirato i kit per le utenze individuali (e per i condomini fino a 10 appartamenti) e i carrellati e le buste per i palazzi più grandi. La notizia era già stata preannunciata a luglio e ormai da oltre tre mesi i dipendenti del Comune compiono i sopralluoghi nei condomini per cercare le soluzioni più adatte, in accordo con utenti e amministratori.



Sempre in questi mesi è stato possibile organizzare la prenotazione e la consegna dei carrellati. Tuttavia in alcuni casi i responsabili degli stabili non hanno ancora provveduto. Gli amministratori che non procederanno prima che i cassonetti siano eliminati causeranno inevitabilmente disagi agli abitanti dei palazzi. Per evitarlo è necessario che contattino quanto prima il settore Ambiente del Comune di Sassari per concordare la consegna dei contenitori.



Chi ancora deve ritirare i kit individuali (mastelli, buste e calendario) o le buste fornite dal Comune per chi usufruirà dei carrellati può recarsi al centro del riuso in via Montello fino al 7 febbraio compreso, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì anche dalle 14 alle 17. Dal 9 febbraio gli orari saranno così modificati: il martedì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, il giovedì e il sabato dalle 8 alle 12. Gli stabili che non provvederanno in questi giorni al ritiro dei contenitori condominiali riceveranno una comunicazione dal Comune che sarà affissa all’ingresso del palazzo. Tutto ciò perché l’amministrazione intende mettere in campo ogni azione possibile affinché gli interessati arrivino pronti al 2 febbraio, quando i cassonetti saranno definitivamente rimossi.