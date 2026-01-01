S.A. 10:23 Contributi affitti Alghero: riaperti i termini Ammessi in graduatoria per i contributi ai canoni di locazione : ancora tempo fino al 6 febbraio per la presentazione dei documenti



ALGHERO - I Servizi Sociali di Alghero hanno disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione ai soggetti ammessi in graduatoria per l’ottenimento del contributo. Ciò al fine di favorire la più ampia fruizione del beneficio e garantire l’uniformità dell’istruttoria delle domande di contributo per il sostegno agli affitti. Gli uffici hanno infatti riscontrato alcune difficoltà nella trasmissione della documentazione da parte dei soggetti ammessi e di conseguenza si rende necessario consentire loro la regolarizzazione della propria posizione mediante la corretta trasmissione delle ricevute. Sono tenuti a ripresentare integralmente le ricevute di pagamento del canone di locazione, a pena di esclusione, esclusivamente i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni: non abbiano trasmesso la documentazione entro i termini stabiliti dall’avviso precedente; abbiano trasmesso le ricevute mediante modalità diverse da quelle previste, anche qualora l’invio sia avvenuto entro i termini. I soggetti obbligati alla ripresentazione dovranno trasmettere le ricevute dalle ore 9:00 del 2 febbraio ed entro le ore 14 del 6 febbraio.