Una notte a Sassari con il Fight club Championship

SASSARI - Il conto alla rovescia è partito: sabato 21 febbraio Sassari torna al centro della scena delle arti marziali miste con la 19ª edizione del Fight Club Championship, in programma al Tarantini Fight Club Training Center di via Venezia 7. Un appuntamento che negli anni si è ritagliato uno spazio stabile nel calendario nazionale. Il gala, patrocinato da Federkombat e riconosciuto dal CONI, è oggi l’evento di MMA più longevo dell’Isola. Il programma prevede 11 incontri a carattere nazionale con atleti provenienti da Lazio e Toscana, pronti a sfidare i rappresentanti sardi dei team più competitivi del circuito federale. Tra i nomi attesi sul ring spiccano tre campioni nazionali di Sassari: Mirko Sassu, Matteo Dore e Gaia Lissia. Presenze che alzano il livello tecnico della card e che rappresentano un banco di prova concreto per il movimento locale.



A sottolineare il momento positivo della disciplina è Angelo Tarantini, dirigente regionale e nazionale federale, nonché organizzatore dell'evento assieme a Vincenzo Casu: «La crescita del movimento - afferma Tarantini - è merito ed orgoglio della federazione che investe tantissimo nella preparazione sei propri tecnici e nella promozione dei giovani e giovanissimi, per sdoganare e rendere questa meravigliosa disciplina ancora più vicina ai giovani e al pubblico». L’ultimo campionato italiano ha registrato circa 700 partecipazioni, un dato che fino a pochi anni fa sembrava lontano. Oggi invece racconta un settore in espansione, sia nelle palestre sia nella risposta del pubblico durante gli eventi.

Il Fight Club Championship si presenta così come una tappa chiave della stagione sportiva regionale: match veri, confronto tra scuole diverse e una platea sempre più coinvolta. L’appuntamento è fissato per le 20.30. E sarà una notte di grande sport.



Nella foto: un combattimento con Matteo Dore (sinistra)