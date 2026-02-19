S.A. 14:22 Facilitazione digitale, la Regione consolida la rete È questo l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale che dispone la ripartizione delle risorse stanziate dal consiglio regionale pari a 1 milione di euro, per il consolidamento della rete regionale dei facilitatori digitali



CAGLIARI - Rendere strutturale un servizio che ha già dimostrato la propria utilità nei territori e garantire continuità ai comuni che hanno attivato i punti di facilitazione digitale grazie ai fondi del PNRR. È questo l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessora degli Affari generali, personale e riforma Mariaelena Motzo, che dispone la ripartizione delle risorse stanziate dal consiglio regionale pari a 1 milione di euro, per il consolidamento della rete regionale dei facilitatori digitali.



Il provvedimento riguarda i comuni che hanno reso operativo il servizio di facilitazione digitale entro il 31 dicembre 2025 nell’ambito della misura 1.7.2 del PNRR e interviene nella fase di passaggio dalla programmazione straordinaria legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a un modello di intervento stabile e continuativo. Le risorse, autorizzate dall’articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2026, consentiranno di evitare l’interruzione di servizi ormai essenziali per cittadini e cittadine, soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree interne. «La rete dei facilitatori digitali è un servizio che funziona e risponde a bisogni reali – spiega l’assessora Mariaelena Motzo –. Con questa delibera accompagniamo il passaggio dal PNRR alla normalità amministrativa, assumendoci la responsabilità di rendere strutturale un presidio pubblico fondamentale per l’inclusione digitale, l’accesso ai servizi e la riduzione delle disuguaglianze territoriali».



Il consolidamento della rete regionale consente di valorizzare l’esperienza maturata dai comuni e di rafforzare un modello di facilitazione che ha contribuito a migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, favorendo l’uso consapevole e sicuro dei servizi digitali e sostenendo una cittadinanza digitale attiva. Lo stanziamento sarà ripartito in parti uguali tra gli enti locali che presenteranno richiesta secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite dalla Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, incaricata anche della stipula degli accordi necessari per garantire la piena coerenza degli interventi con gli obiettivi nazionali ed europei di transizione digitale.



Nella foto (dal sito della regione Sardegna): l'assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo