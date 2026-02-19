Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaServizi › Facilitazione digitale, la Regione consolida la rete
S.A. 14:22
Facilitazione digitale, la Regione consolida la rete
È questo l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale che dispone la ripartizione delle risorse stanziate dal consiglio regionale pari a 1 milione di euro, per il consolidamento della rete regionale dei facilitatori digitali
Facilitazione digitale, la Regione consolida la rete

CAGLIARI - Rendere strutturale un servizio che ha già dimostrato la propria utilità nei territori e garantire continuità ai comuni che hanno attivato i punti di facilitazione digitale grazie ai fondi del PNRR. È questo l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessora degli Affari generali, personale e riforma Mariaelena Motzo, che dispone la ripartizione delle risorse stanziate dal consiglio regionale pari a 1 milione di euro, per il consolidamento della rete regionale dei facilitatori digitali.

Il provvedimento riguarda i comuni che hanno reso operativo il servizio di facilitazione digitale entro il 31 dicembre 2025 nell’ambito della misura 1.7.2 del PNRR e interviene nella fase di passaggio dalla programmazione straordinaria legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a un modello di intervento stabile e continuativo. Le risorse, autorizzate dall’articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2026, consentiranno di evitare l’interruzione di servizi ormai essenziali per cittadini e cittadine, soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree interne. «La rete dei facilitatori digitali è un servizio che funziona e risponde a bisogni reali – spiega l’assessora Mariaelena Motzo –. Con questa delibera accompagniamo il passaggio dal PNRR alla normalità amministrativa, assumendoci la responsabilità di rendere strutturale un presidio pubblico fondamentale per l’inclusione digitale, l’accesso ai servizi e la riduzione delle disuguaglianze territoriali».

Il consolidamento della rete regionale consente di valorizzare l’esperienza maturata dai comuni e di rafforzare un modello di facilitazione che ha contribuito a migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, favorendo l’uso consapevole e sicuro dei servizi digitali e sostenendo una cittadinanza digitale attiva. Lo stanziamento sarà ripartito in parti uguali tra gli enti locali che presenteranno richiesta secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite dalla Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, incaricata anche della stipula degli accordi necessari per garantire la piena coerenza degli interventi con gli obiettivi nazionali ed europei di transizione digitale.

Nella foto (dal sito della regione Sardegna): l'assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19/2/2026
Carta identità digitale: nuovo orario ad Alghero
Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perderà validità. Dal 28 gennaio al 28 luglio, è prevista un´apertura straordinaria degli uffici tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00
18/2Stop carta identità cartacea: aperture a Sassari
14/2Ecocentri: apertura non-stop ad Alghero
7/2Monte Rosello e Prunizzedda: porta a porta
3/2Egas, bonus idrico: domande
30/1Contributi affitti Alghero: riaperti i termini
21/1Prunizzedda e Monte Rosello, via i cassonetti
10/1Siccità, stop alle restrizioni nel Nord-ovest
2/12Porta a porta a Monte Rosello e Prunizzedda
21/11Acquedotto Bidighinzu a pieno regime
11/11«Ufficio di Prossimità presidio fondamentale»
« indietro archivio servizi »
20 febbraio
Cercasi pellet disperatamente ad Alghero
20 febbraio
Una notte a Sassari con il Fight club Championship
20 febbraio
«Manutenzioni e opere, un disastro»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)