Nove eventi internazionali per le imprese sarde
S.A. 20:25
Nove eventi internazionali per le imprese sarde
Via al calendario di 9 eventi nazionali e internazionali la programmazione 2026 dell’Assessorato dell’Industria per favorire l’internazionalizzazione delle imprese sarde
Nove eventi internazionali per le imprese sarde

CAGLIARI - Riparte con un calendario di 9 eventi nazionali e internazionali la programmazione 2026 dell’Assessorato dell’Industria per favorire l’internazionalizzazione delle imprese sarde. «L’attività che mira ad aumentare la competitività e la presenza delle nostre imprese sui mercati esteri é strategica per l’Assessorato, che in particolare finanzia la partecipazione a fiere nazionali e internazionali di riferimento nei principali settori produttivi. Far conoscere le nostre imprese significa offrire maggiori opportunità di crescita alle stesse, ma nel contempo questi eventi sono anche l’occasione per attrarre le aziende che possono avere un interesse a insediarsi nella nostra regione» sottolinea l’assessore Emanuele Cani.

Il programma ha già preso il via a inizio febbraio con il London Surface Design Show, la principale manifestazione fieristica sul mercato britannico dedicata ai materiali di superficie, alla quale hanno preso parte alcune aziende sarde del settore lapideo. A marzo, dal 10 al 13, è confermata la partecipazione a Foodex Japan, il più importante e storico evento fieristico agroalimentare dell’area Asia-Pacifico, che si tiene a Tokyo. Dal 7 al 10 maggio l’Assessorato dell’Industria sostiene la quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, organizzata dal Cipnes Gallura nella Marina di Porto Rotondo.

Confermata anche la presenza a We Make a Future, fiera internazionale sull’innovazione, la tecnologia digitale e l’intelligenza artificiale, in programma a Bologna dal 24 al 26 giugno. A settembre, dal 22 al 25, le aziende sarde del comparto lapideo torneranno a Fiera Verona per Marmomac, prestigiosa fiera internazionale del marmo e della pietra naturale. Novità assoluta per la Regione Sardegna sarà la partecipazione a Inno Trans Berlin, la fiera internazionale leader nel settore della tecnologia dei trasporti, che quest’anno festeggia il trentesimo anniversario, in calendario dal 22 al 25 settembre nella capitale tedesca. Infine, dal 3 al 4 novembre, Assessorato e imprese saranno ancora una volta a Smau Milano, la più importante vetrina italiana dedicata all'innovazione, pensata per favorire incontri e opportunità di business tra imprese, startup, enti pubblici e professionisti. Ulteriori appuntamenti potrebbero essere integrati in calendario nel corso dell’anno.
