S.A. 11:09 A Sassari progetto per la sicurezza stradale Appuntamento fissato per mercoledì 11 marzo alle ore 10.30, nell’auditorium metropolitano presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G.M. Devilla” di Sassari. Nel 2024 in Sardegna registrate 3.583 collisioni stradali, di cui 1.356 nella sola provincia di Sassari



SASSARI - Street Rules è progetto educativo dedicato alla sicurezza stradale ideato da Fondazione Unipolis: dopo gli appuntamenti a Cagliari, Oristano e Nuoro l’iniziativa fa tappa nella “Città dei Candelieri”. NEPO App, ideata da AdessoBasta con il supporto tecnologico di UnipolTech, ha debuttato in anteprima in Sardegna con l’obiettivo di individuare, mappare e segnalare i punti critici della rete stradale. Mercoledì 11 marzo alle ore 10.30, nell’auditorium metropolitano presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G.M. Devilla” di Sassari, è in programma l’incontro di presentazione della nuova edizione di Street Rules, il progetto educativo dedicato alla sicurezza stradale ideato da Fondazione Unipolis e Consigli Regionali Unipol (CRU), che ha già fatto tappa a Cagliari, Oristano e Nuoro e nei prossimi giorni sarà ad Alghero (12 marzo) e Olbia (13 marzo).



La giornata sarà occasione per lanciare ufficialmente NEPO app, la nuova applicazione, ideata dall’Associazione giovanile nuorese AdessoBasta e realizzata in collaborazione con UnipolTech - in anteprima in Sardegna - che consente agli utenti di segnalare pericoli e criticità presenti nella rete stradale, contribuendo a costruire una mappa condivisa. L’incontro vedrà la partecipazione di Filiberto Mastropasqua, questore di Sassari, Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari e della Città Metropolitana di Sassari, Nicoletta Puggioni, dirigente scolastica e assessora alla Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Sassari, Gianni Serra, comandante della Polizia Municipale di Sassari, Rossana Sanna, referente Educazione Civica, Giuseppe Congiu, Associazione Adessobasta, Luca Giordano, responsabile Corporate Social Responsability Unipol e Alessio Marras, Agente Unipol. Con questa iniziativa, Unipol conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura della prevenzione che unisca educazione, innovazione tecnologica e coinvolgimento attivo delle comunità locali.



Street Rules, promosso da Fondazione Unipolis, CRU - Consigli Regionali Unipol e Associazione AdessoBasta, in collaborazione con le Agenzie Unipol della Sardegna e con il patrocinio di tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, si rivolge a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado (terzo, quarto e quinto anno) ponendosi l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione, della sicurezza e della consapevolezza dei rischi. Essendo gli scontri stradali tra le principali cause di morte tra i giovani, Street Rules nasce con l’intento di affrontare questa grave emergenza sociale sensibilizzando i ragazzi attraverso un approccio innovativo e coinvolgente: il percorso educativo integra infatti momenti informativi, attività pratiche, dibattiti e testimonianze dirette, permettendo agli studenti e alle studentesse di approfondire comportamenti responsabili alla guida e nella vita quotidiana, comprendere l’importanza di infrastrutture sicure e confrontarsi con esperti del settore, amministratori locali e forze di polizia.



La sicurezza stradale rappresenta una delle maggiori sfide per la nostra società: secondo dati Istat, nel 2024 in Sardegna si sono registrati 3.583 scontri stradali con lesioni, 113 vittime e 4.908 feriti. Nella sola città metropolitana di Sassari nel 2024 si sono verificate 1.356 collisioni, con 7 morti e 488 feriti. Tra le persone coinvolte, 79 sono pedoni investiti, di cui 2 deceduti, 22 con lesioni gravissime e uno in prognosi riservata; un dato che evidenzia la vulnerabilità crescente degli utenti più esposti nella mobilità urbana. Nel dettaglio, nel 2024 gli incidenti nella città metropolitana sono aumentati rispetto al 2023 (1.330). Le principali violazioni accertate riguardano distrazione alla guida, uso del cellulare e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, a conferma di criticità persistenti nei comportamenti alla guida. In media nel 2024 si sono verificati quasi 4 incidenti al giorno e oltre una persona è rimasta ferita ogni 24 ore. Un andamento che conferma la necessità di interventi strutturali sulla sicurezza stradale del territorio e di un rafforzamento delle politiche di prevenzione.



Per offrire un supporto concreto ai cittadini, durante la mattinata è stata presentata la NEPO app. L’applicazione consente agli utenti della strada di individuare e mappare i punti critici della rete viaria, segnalare facilmente criticità tramite foto o brevi descrizioni e contribuire alla creazione di una base informativa strutturata per interventi mirati. Ideata da AdessoBasta con il supporto di UnipolTech, che ha sostenuto la realizzazione anche utilizzando dati (in forma aggregata e nel rispetto della privacy) provenienti dalle black box degli assicurati, NEPO app consente agli utenti di essere protagonisti attivi della sicurezza urbana. L’esperienza quotidiana dei cittadini viene così trasformata in dati aggregati, integrando segnalazioni della community e indicatori oggettivi, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e guidare le priorità di intervento sul territorio. NEPO app è disponibile su App Store e Google Play.