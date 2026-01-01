S.A. 15:05 Premio Donna Fidapa Alghero Domenica 8 marzo presso la Sala Consiliare di Villa Maria Pia, come da tradizione la FIDAPA sezione di Alghero conferisce il suo Premio Donna che da anni intende valorizzare i talenti femminili della città nei diversi ambiti della vita professionale e artistica



ALGHERO - Con inizio alle ore 17,30 domenica 8 marzo presso la Sala Consiliare di Villa Maria Pia (g.c.) come da tradizione la FIDAPA sezione di Alghero conferisce il suo Premio Donna che da anni intende valorizzare i talenti femminili della città nei diversi ambiti della vita professionale e artistica.

Quest’anno il riconoscimento andrà a Esther Masing nata a Tallin, capitale dell’Estonia, giunge giovanissima in Italia; lavora, nel ruolo di prima ballerina, in diverse compagnie di danza e alla RAI con il balletto di Paul Steffen e Don Lurio. Dal 1956 agli anni 70, diversi sono i film cui partecipa: Si ricordano “A sud niente di nuovo”, “Peppino, le modelle e chella là”, “Serenate per 16 bionde”, “Nude ...si muore”, “Barbarella”, “La collina degli stivali”, “Gradiva”.



Si trasferisce ad Alghero e, insieme a Dafne Wollaston, apre nel 1975, la scuola “Studio della danza” che formerà, sino al 2000, centinaia di bambine e ragazze. Ed è proprio questo suo impegno con le giovani di Alghero che viene particolarmente ricordato anche grazie alla proiezione di foto che ritraggono Esther e Dafne con le loro allieve. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali dal “padrone di casa” Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale, da Neria De Giovanni, presidente della Sezione FIDAPA di Alghero e da Raffaella Sanna Assessora alla cultura del Comune di Alghero. A cura di Silvana Pinna, tesoriera della sezione FIDAPA di Alghero, la lettura della motivazione del Premio riassunta in un segnalibro che sarà offerto ai presenti. L’evento sarà allietato dagli interventi musicali di Elisa Ceravola al flauto traverso.