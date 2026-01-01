S.A. 19:01 La Città Metropolitana di Sassari ha la sua App istituzionale Con “DomosApp.PA” l’Amministrazione rafforza il dialogo con il territorio e apre una nuova stagione di partecipazione digitale



SASSARI - “DomosApp.PA” è l'invito alla scoperta di uno strumento semplice e moderno, immediato e pensato per mettere il territorio al centro, connesso in modo diretto con la propria Amministrazione. La Città Metropolitana di Sassari compie un nuovo passo nel percorso di innovazione amministrativa e presenta ufficialmente la propria App istituzionale “DomosApp.PA”, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet, integrata con il sito web dell’Ente e rivolta a cittadini residenti e non residenti. L’obiettivo è chiaro: portare l’Amministrazione della cosa pubblica sempre più vicino alle persone, rendendo immediato l’accesso alle informazioni e semplificando la relazione tra istituzione e comunità. L’App si affianca al portale istituzionale come strumento evoluto di comunicazione, capace di garantire tempestività, trasparenza e interazione.



Attraverso “DomosApp.PA” è possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale su eventi, notizie in evidenza, bandi, avvisi, concorsi e su tutte le informazioni che riguardano la vita del territorio metropolitano. Un flusso costante e affidabile, pensato per consentire a cittadini, professionisti e imprese di restare sempre connessi alle attività dell’Ente. L’App consente inoltre di inviare segnalazioni direttamente alla Città Metropolitana di Sassari, corredate da fotografie, descrizioni e riferimenti geografici, relative a strade, viabilità, sicurezza, ambiente, ecosostenibilità, eventi e altri ambiti di interesse pubblico. Uno strumento concreto di partecipazione attiva, che valorizza il contributo dei cittadini e favorisce un monitoraggio diffuso del territorio.



“DomosApp.PA” è integrata nella rete DomosWeb.PA e consente di collegarsi anche agli altri Enti aderenti - Comuni, Province, Unioni - ampliando così l’orizzonte informativo e rafforzando la sinergia istituzionale. L’attivazione dell’App rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio di innovazione digitale che coinvolge anche la gestione coordinata dei canali social e mira a consolidare un modello amministrativo sempre più aperto, partecipato e trasparente “DomosApp.PA” è scaricabile dagli store per dispositivi Android e iPhone. Il manuale utente e le istruzioni per la configurazione sono disponibili nell’avviso pubblicato nella home page del sito istituzionale della Città Metropolitana di Sassari.