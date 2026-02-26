S.A. 21:51 Dromos Festival ospita Stefano Bollani Il 29 luglio, nella cornice monumentale dell´area archeologica di Tharros sarà protagonista Stefano Bollani in concerto per piano solo



ORISTANO - Dromos annuncia un altro imperdibile evento della sua ventottesima edizione: il 29 luglio, nella cornice monumentale dell'area archeologica di Tharros (a una ventina di chilometri da Oristano), sarà protagonista Stefano Bollani in concerto per piano solo; una serata - proposta con il prezioso contributo della Fondazione di Sardegna e l'imprescindibile collaborazione della Fondazione Mont'e Prama - che intreccerà musica e paesaggio in uno dei luoghi simbolo del festival: con le sue rovine affacciate sul mare del Sinis e il dialogo costante tra pietra, vento e orizzonte, l'antica città fondata dai Fenici nell'ottavo secolo a.C., non è semplice scenario ma parte integrante dell'esperienza d'ascolto; in questo spazio sospeso tra memoria e presente, il pianoforte di Bollani troverà una dimensione particolarmente intensa, fatta di silenzi, risonanze e improvvisazioni modellate sull'atmosfera del luogo.



L'annuncio del concerto a Tharros precede di due settimane l'uscita, venerdì 20 marzo, dell'album "Tutta Vita Live", pubblicato da Ponderosa Music Records e registrato dal vivo durante il concerto al Teatro Politeama Rossetti di Trieste il 17 febbraio dell'anno scorso; un live nato da una residenza artistica che ha riunito per una settimana intorno a Bollani, in una dimora storica di Gorizia, grandi figure del jazz italiano come Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto insieme a giovani talenti come Matteo Mancuso, Christian Mascetta e Frida Bollani Magoni (in arte Frida). Questa esperienza è raccontata nel documentario di Valentina Cenni, "Tutta Vita", di prossima distribuzione per Lucky Red: presentato all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, mostra allo spettatore la straordinaria quotidianità di quei momenti – giorni e notti fatti di musica, di dialoghi, battute, giochi, prove e improvvisazioni – facendo cogliere a chi guarda il momento esatto in cui il processo creativo trova forma, la musica nasce e poi approda sul palco.



A Tharros sarà tuttavia l'essenzialità del piano solo a plasmare il clima la serata: una scelta che dialoga con il tema dell'edizione 2026 del festival, "Dromos Secrets": un percorso che invita a esplorare il non detto, a sostare nel mistero, a trasformare l'ascolto in scoperta. In un tempo dominato dall'iper-visibilità, il festival sceglie di lavorare su ciò che si rivela lentamente, che richiede attenzione e immaginazione. Dopo l'annuncio dei Subsonica, dunque, quello di Stefano Bollani rappresenta il secondo tassello di un programma che – come sempre a Dromos - coinvolgerà Oristano e diversi centri della provincia, tra concerti, progetti speciali ed esposizioni d'arte contemporanea. Due traiettorie differenti – l'energia elettronica e collettiva dei Subsonica, l'intimità imprevedibile del piano solo di Bollani – che delineano fin d'ora il profilo di un'edizione ampia e stratificata.