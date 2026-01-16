S.A. 11:41 Parcheggi a pagamento, avanti con il servizio a Bosa Il TAR Sardegna ordina la ripresa in vigore degli atti annullati dal precedente Comandante della Polizia Locale, rendendo priva di effetti la revoca e ripristinando allo stato attuale la validità dell’aggiudicazione



BOSA - Il TAR Sardegna in data 16.01.2026 ha accolto l’istanza cautelare della ditta aggiudicataria del servizio della sosta a pagamento, sospendendo l’efficacia dell’impugnato annullamento in autotutela degli atti della gara. Con il provvedimento sospensivo del predetto annullamento, il TAR Sardegna ordina la ripresa in vigore degli atti annullati dal precedente Comandante della Polizia Locale, rendendo priva di effetti la revoca e ripristinando allo stato attuale la validità dell’aggiudicazione. Attualmente, dunque, è in corso di definizione la predisposizione degli atti per la stipula del contratto con il soggetto affidatario. Un passaggio formale ormai conclusivo che consentirà finalmente l’avvio del servizio dei parcheggi a pagamento, con l’obiettivo di garantire maggiore ordine, migliore gestione della sosta e nuove entrate per l’ente, restituendo alla collettività un servizio atteso e necessario.