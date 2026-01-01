S.A. 19:14 Tenute Stintino in vetrina a Copenaghen Alla manifestazione "A Glass of Italy" incontri con buyer, importatori e ristoratori: degustazioni, masterclass sul Vermentino aprono nuove rotte commerciali verso il Nord Europa



STINTINO - Copenaghen apre le porte al vino sardo e Tenute Stintino porta la Sardegna nel cuore del Nord Europa grazie alla manifestazione “A Glass of Italy”, l’evento dedicato alla promozione del vino italiano in Danimarca. L'appuntamento, promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Danimarca con il supporto di Promocamera, rappresenta un momento chiave per l’internazionalizzazione delle imprese vitivinicole e per il dialogo diretto con il mercato scandinavo.



Per l’azienda sarda non è stata una semplice presenza fieristica. A Copenaghen Tenute Stintino ha incontrato buyer, importatori, ristoratori, sommelier e operatori del settore, presentando i propri vini in un contesto dinamico e strategico per l’accesso al Nord Europa. Un mercato in crescita, attento alla qualità e aperto al confronto, dove le relazioni nascono dal contatto diretto e dalla condivisione delle competenze. Il programma ha alternato incontri B2B e B2C con walk around tasting, una Masterclass dedicata al Vermentino (DOCG di Gallura e DOC di Sardegna) e un Educational Tour con visite mirate a ristoratori, distributori e rivenditori della città. Un format concreto, pensato per creare valore: contatti qualificati, confronto tecnico e una lettura reale delle esigenze del mercato.



Accanto alla dimensione internazionale, l’iniziativa ha favorito anche il dialogo tra le aziende sarde presenti, rafforzando uno spirito di collaborazione che rende l’isola sempre più riconoscibile all’estero grazie alle sue denominazioni e ai vitigni identitari. «Siamo orgogliosi di aver portato Tenute Stintino a Copenaghen - afferma Lorenzo Diana, in rappresentanza dell'azienda stintinese - e di aver raccontato i nostri vini ai buyer danesi. Occasioni come questa ci permettono di costruire relazioni, ascoltare il mercato e crescere, portando la Sardegna dove merita: sui tavoli giusti, con le persone giuste. Un ringraziamento va a Promocamera, per il supporto costante nei percorsi di internazionalizzazione e per aver contribuito a rendere possibile una vetrina di questo livello». Nel corso dell’evento, Tenute Stintino ha presentato una selezione rappresentativa della propria produzione: Istinto, Vermentino di Sardegna DOC; Nadir, Vermentino barricato; Latino, Cannonau in purezza; e Vento, che ha suscitato particolare attenzione, nuovo vino della cantina dedicato al Cagnulari. Quattro etichette pensate per raccontare, in modo chiaro, l’identità dell’azienda e la varietà espressiva dei vitigni sardi.