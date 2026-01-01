S.A. 12:48 Il vitigno Arvesiniadu torna a vivere L’Arvesiniadu è storicamente coltivato tra i comuni di Bono e Benetutti, divenuto simbolo dell’identità del Goceano. Appuntamento venerdì 9 gennaio per un raccolto corale su questo vitigno raro e prezioso



BONO - Venerdì 9 gennaio alle ore 17.00, l’Azienda Agricola Mulas di Francesca Cabras, a Bono (località Inza su Rè), aprirà le sue porte per accogliere “La Vite Ritrovata. Scopriamo a Bono il patrimonio vitivinicolo del Goceano: l’Arvesinadu”. Per la prima volta, Bono diventa palcoscenico assoluto della riscoperta dell'Arvesiniadu, il suo vitigno simbolo. Un appuntamento imperdibile per chi crede che il vino sia espressione autentica di un territorio, della sua storia e della sua gente. Protagonista assoluto sarà infatti l’Arvesiniadu, vitigno autoctono raro e prezioso, storicamente coltivato tra i comuni di Bono e Benetutti, divenuto simbolo dell’identità del Goceano. Un patrimonio quasi perduto, che oggi, grazie alla passione di vignaioli custodi e a importanti progetti di ricerca, torna a vivere e a raccontare la sua storia in ogni calice.



L’evento si svilupperà come un vero e proprio racconto corale attorno a questo gioiello prezioso vitivinicolo. La serata sarà moderata dalla Dott.ssa Nadia De Santis, esperta di enoturismo digitale di Alghero. Un panel d’eccezione proveniente da tutta la Sardegna guiderà i partecipanti in un approfondimento a 360 gradi, confermando l’importanza regionale di questa riscoperta e posizionando Bono come centro di un dibattito qualificato sulla biodiversità e l’enogastronomia isolana. A seguito dei saluti Istituzionali del Dott. Avv. Michele Solinas, Sindaco di Bono, sarà Dott. Antonio Giovanni Sechi di Usini Vicepresidente Nazionale dell’Associazione “Città del Vino” che porterà la prospettiva di una rete impegnata nella valorizzazione dei territori vinicoli.



Di seguito Tonino Arcadu di Oliena, autore del libro “La Vite ritrovata”, presenterà la sua opera e la sezione dedicata a questo unicum del Goceano. Dott.Giovanni Lovicu di Cagliari dell’ Agris Sardegna, ricercatore e referente del progetto Akinas, svelerà i dettagli degli studi che hanno certificato l’unicità e il valore di questo vitigno, considerato una rarità nel panorama sardo. A chiudere i lavori sarà Francesca Cabras, produttrice e padrona di casa, “la Voce del Custode” che condividerà l’esperienza sinergica con Agris e la quotidiana dedizione di chi coltiva, protegge e trasforma in vino questo “nettare unico”. La serata si concluderà con un brindisi augurale con l’Arvesiniadu in purezza. Un’opportunità unica per apprezzare in prima persona il frutto di questa straordinaria riscoperta, assaporando l’identità del Goceano in un bicchiere.



Nella foto: la vigna a Bono