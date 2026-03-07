Alguer.it
9:00
8 Marzo, oltre la mimosa: la parità che manca
C’è un giorno all’anno in cui il mondo si ferma, almeno simbolicamente, a parlare di donne. L’8 marzo porta con sé mimose, auguri, eventi e parole spesso cariche di buone intenzioni
<i>8 Marzo</i>, oltre la mimosa: la parità che manca

Ma la Giornata Internazionale della Donna, se vuole davvero avere un senso, deve andare oltre la ritualità. Perché la verità è che la parità, nel 2026, è ancora un obiettivo troppo spesso incompiuto. Le donne studiano di più, spesso ottengono risultati migliori nei percorsi universitari e rappresentano una parte sempre più qualificata del mondo del lavoro. Eppure continuano a guadagnare meno, faticano di più ad arrivare nei ruoli decisionali e portano ancora sulle spalle il peso maggiore della cura familiare. Poi c’è il tema più drammatico, quello che nessuna mimosa può coprire: la violenza di genere.

Un fenomeno che non appartiene solo alle cronache nazionali ma che riguarda, purtroppo, ogni territorio. Una ferita sociale che ci ricorda quanto il cammino verso una vera cultura del rispetto sia ancora lungo. Ma questa è un'altra storia. L’8 marzo non è solo denuncia. È anche riconoscimento. Nelle nostre città, nelle associazioni, nelle imprese, nella scuola e nel volontariato, le donne rappresentano una colonna portante della comunità. Spesso lontano dai riflettori, con competenza, passione e una capacità straordinaria di tenere insieme relazioni, progetti e futuro.

È anche grazie a questo lavoro quotidiano – spesso silenzioso – che le comunità crescono e resistono. Per questo l’8 marzo dovrebbe essere meno retorica e più consapevolezza. Non una celebrazione isolata, ma un promemoria collettivo: la parità non è uno slogan, è un processo che riguarda tutti. E forse il senso più autentico di questa giornata sta proprio qui: ricordarci che il rispetto, le opportunità e la dignità non dovrebbero avere bisogno di una data sul calendario. Dovrebbero essere la normalità, ogni giorno dell’anno.
