S.A. 14:32
Identità femminile: musica e letteratura ad Alghero
A ottant’anni dal primo voto alle donne… le streghe son tornate! Ad Alghero reading tra musica e letterario per riflettere sui diritti e sull’identità femminile. Appuntamento sabato 14 marzo a Lo Quarter
Identità femminile: musica e letteratura ad Alghero

ALGHERO - Non una semplice celebrazione, ma un’occasione per riaffermare con forza la necessità di promuovere le pari opportunità in ogni ambito della società. Sabato 14 marzo, alle ore 17.30 , il Salone delle conferenze della Fondazione Alghero (Piazza “Lo Quarter”) ospiterà il reading musicale e letterario "A ottant’anni dal primo voto alle donne… le streghe son tornate!" L’evento, nato dalla sinergia tra le associazioni “Intrecci Culturali”, “Rete delle Donne” e “FIDAPA” di Alghero, si propone di tracciare un filo rosso tra le conquiste storiche e le sfide ancora aperte. Attraverso l’alternanza di letture e momenti musicali, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che spazia dalla memoria delle lotte passate a contributi inediti, con uno sguardo rivolto non solo all’Italia, ma a tutte le aree del mondo dove i diritti fondamentali delle donne vengono ancora calpestati.

Il cuore della riflessione partirà da una figura ancestrale e potente: la strega. La Sardegna, terra di bruxie, custodisce ancora oggi la memoria di donne che, già nell’antichità, venivano emarginate e vessate solo perché custodi di saperi non convenzionali o perché capaci di rifiutare l’assoggettamento alla cultura dominante. «Parlare di streghe oggi – spiegano gli organizzatori – significa onorare chi ha pagato con l'emarginazione la propria indipendenza di pensiero. Potremmo arrivare a dire che le 'streghe' di ieri sono le donne che oggi continuano a lottare per l'autodeterminazione e per ottenere pari opportunità in tutti i campi del vivere sociale». L’iniziativa si inserisce nel percorso del “Festival Ammajare”, realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, con la promozione del Comune di Siligo .
L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.
