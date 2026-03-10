S.A. 14:09 Salude&Trigu: in Gallura 25 eventi Oggi la presentazione ad Olbia: L´edizione 2026 mette in campo una dotazione finanziaria superiore a 1 milione di euro per sostenere una rete di 100 eventi (selezionati tra 156 domande pervenute) che coinvolgono ben 77 comuni di tutto il nord Sardegna



OLBIA - La Camera di Commercio di Sassari ha scelto Olbia per presentare ufficialmente l’ottava edizione di "Salude&Trigu", la principale azione di marketing territoriale del Nord Sardegna. Il programma, nato nel 2019 per costruire sinergie con il territorio, si conferma come il motore della valorizzazione dell'identità locale nei mercati nazionali e internazionali.



L'edizione 2026 mette in campo una dotazione finanziaria superiore a 1 milione di euro per sostenere una rete di 100 eventi (selezionati tra 156 domande pervenute) che coinvolgono ben 77 comuni di tutto il nord Sardegna. Il calendario prevede oltre 350 appuntamenti distribuiti tra aprile e dicembre, con una forte concentrazione (oltre il 70%) nei mesi di spalla per promuovere un turismo esperienziale autentico durante tutto l'anno.



L'area della Gallura ricopre un ruolo centrale nel network con 23 comuni coinvolti. Su 35 domande totali provenienti dal territorio gallurese, 25 sono state ammesse alla Rete 2026. Nello specifico, i beneficiari dell’area Gallura riceveranno voucher fino a un massimo di 18.000 euro (I fascia) per sostenere le spese degli eventi. Olbia, oltre a ospitare la conferenza di lancio, sarà protagonista della promozione grazie agli spazi pubblicitari e informativi dedicati alla rete S&T presso l'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda.



Il commento del presidente Stefano Visconti presente all'incontro con il segretario generale dell'ente Stefano Visconti e la funzionaria Antonella Viglietti: «Con la presentazione odierna a Olbia, Salude & Trigu consolida il suo ruolo di collante tra imprese e territorio - ha dichiarato -. Siamo giunti all’ottava edizione con una forza rinnovata: una dotazione che supera il milione di euro e una rete che copre oltre i due terzi del territorio provinciale. Il nostro obiettivo resta quello di internazionalizzare le nostre tradizioni, sostenendo gli organizzatori con una comunicazione coordinata e moderna». Il programma 2026 del nord Sardegna si articola su quattro tematismi principali: Produzioni tipiche locali (17 eventi), Folklore e riti di tradizione (24), Arti visive, musica e letteratura (46) e altre manifestazioni di rilievo (13). Le azioni di promozione includono un sito web dedicato, la gestione dei canali social e una rubrica in co-branding per incrementare la visibilità globale del brand S&T.