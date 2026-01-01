S.A. 13:14 Obiettivo salvezza per la FC contro Sennori Sul fronte della formazione, mister Movilli potrà tornare a contare sull’esperto attaccante Matteo Federici, che ha scontato il turno di squalifica ed è nuovamente a disposizione



ALGHERO - Domenica prossima, 15 marzo, la FC Alghero torna in campo al “Pintore - Caddeo” di Olmedo per la 23ª giornata del campionato di Prima Categoria, girone D. I giallorossi, con calcio di inizio alle ore 15, ospiteranno il Sennori in una sfida che assume i contorni di un vero e proprio spartiacque nella corsa alla salvezza. Per la squadra allenata da Tommaso Movilli sarà una partita da vincere a tutti i costi per continuare a tenere viva la speranza di evitare la retrocessione diretta. La classifica non concede più margini di errore e ogni punto, da qui alla fine della stagione, potrà risultare decisivo. Brucia ancora la sconfitta rimediata domenica scorsa a Ittiri contro una diretta concorrente nella lotta per la permanenza in categoria, un risultato che ha lasciato amarezza, ma che deve ora trasformarsi in ulteriore determinazione per affrontare la sfida contro il Sennori con il giusto spirito. Sul fronte della formazione, mister Movilli potrà tornare a contare sull’esperto attaccante Matteo Federici, che ha scontato il turno di squalifica ed è nuovamente a disposizione. Non sarà invece della gara Raimondo Serra, fermato dal giudice sportivo. Contro il Sennori servirà una prova di carattere, intensità e grande lucidità. I giallorossi sono chiamati a mettere in campo gambe, testa e cuore per conquistare tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico e continuare a credere nell’obiettivo salvezza.