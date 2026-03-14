Cor 12:12 Turismo pet-friendly, plauso di Colledanchise «Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per l’importante iniziativa legislativa promossa da Sergio Grimaldi, esponente del gruppo Orizzonte Comune, relativa alla promozione del benessere animale e allo sviluppo del turismo pet-friendly in Sardegna»



ALGHERO - «La proposta di legge presentata in Consiglio regionale rappresenta una visione moderna e lungimirante che coniuga due temi sempre più centrali: il rispetto e la tutela degli animali d’affezione e lo sviluppo di nuove opportunità economiche per il settore turistico. Il provvedimento punta infatti a rendere la Sardegna una delle prime regioni italiane a dotarsi di una normativa organica per l’accoglienza degli animali domestici nelle strutture ricettive, valorizzando al contempo nuove figure professionali dedicate alla loro cura e gestione». Lo dichiara marco Colledanchise Consigliere – consigliere comunale di Orizzonte Comune ad Alghero.



«Parliamo di una proposta concreta che guarda al futuro del turismo: oggi sempre più persone viaggiano insieme ai propri animali e scelgono le destinazioni anche in base alla capacità dei territori di offrire servizi adeguati per l’intero nucleo familiare, animali compresi. In questo senso la Sardegna ha tutte le potenzialità per diventare un modello di riferimento nazionale, capace di coniugare qualità dell’accoglienza, rispetto degli animali e sviluppo economico. Per questo - continua Colledanchise - voglio complimentarmi con Sergio Grimaldi per il lavoro svolto e per la sensibilità dimostrata su un tema che tocca non solo il turismo ma anche il benessere animale, la professionalizzazione degli operatori del settore e persino il contrasto al fenomeno del randagismo».



«Un ringraziamento va anche al lavoro portato avanti dal gruppo Orizzonte Comune e al contributo dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, che ha evidenziato come l’accoglienza degli animali domestici rappresenti una grande opportunità per rafforzare la competitività della Sardegna come destinazione turistica moderna e inclusiva. Sono convinto che iniziative come questa possano rappresentare un volano importante anche per i nostri territori. Mi auguro, in particolare, che Alghero possa essere tra le prime città della Sardegna a cogliere questa opportunità, diventando un esempio virtuoso di accoglienza pet-friendly e contribuendo a promuovere un modello di turismo sostenibile, attento ai bisogni delle famiglie e rispettoso degli animali. Come rappresentante istituzionale continuerò a sostenere con convinzione tutte quelle iniziative che valorizzano il nostro territorio, promuovono il benessere animale e rafforzano l’offerta turistica della Sardegna» chiude marco Colledanchise.