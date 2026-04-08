S.A. 20:55 Domenica il Lions Day ad Ozieri L’evento, organizzato dai Lions di tutto il Multi Distretto 108 ITALY, rappresenta un’importante occasione per far conoscere da vicino l’impegno concreto dei Lions sul territorio e a livello internazionale. Il programma



OZIERI - Domenica 12 aprile 2026, in concomitanza con la Fiera Zootecnica e Agroalimentare, la città di Ozieri sarà protagonista del Lions Day, la giornata nazionale del Lions International, dedicata alla promozione dei valori della solidarietà e del servizio alla comunità. L’evento, organizzato dai Lions di tutto il Multi Distretto 108 ITALY, rappresenta un’importante occasione per far conoscere da vicino l’impegno concreto dei Lions sul territorio e a livello internazionale. Lo slogan scelto per questa edizione, Al servizio di un mondo che ha bisogno, richiama con forza la missione lionistica: intervenire in modo efficace nei contesti in cui emergono bisogni reali, offrendo supporto, competenze e presenza attiva. Quest’anno i soci dei quindici club della VII Circoscrizione, Alghero, Arzachena-Costa Smeralda, Calangianus, Castelsardo, Ittiri, Florinas, Goceano, La Maddalena-Caprera, Olbia, Ozieri, Porto Torres, San Teodoro, Sassari Host, Sassari Monte Oro, Tempio Pausania, dei LEO Sassari Castello, guidati dal Presidente Gianluca Manca, coadiuvato dal Presidente del Club di Ozieri, Vincenzo Becciu, con la collaborazione dei Presidenti di Zona A, B, e C, Laura Manca, Marco De Candia, Marco Di Gangi e degli altri quattordici presidenti dei club, hanno scelto Ozieri per presentare le varie aree di intervento in cui operano i Lions di tutto il mondo.



Nel corso della giornata, il centro fieristico di San Nicola ospiterà una serie articolata di attività rivolte alla popolazione. Saranno allestiti stand informativi e punti di accoglienza dove i cittadini potranno incontrare i volontari Lions, ricevere materiale divulgativo e approfondire i principali progetti promossi dall’associazione, sia a livello locale sia globale. Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione sanitaria e alla sensibilizzazione, con iniziative informative sui temi della salute e del benessere. I Lions, da sempre impegnati in campagne di prevenzione, in particolare nell’ambito della vista e del supporto ai più giovani, offriranno momenti di confronto e orientamento, contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione e della cura. Diversi screening gratuiti, come quello per le patologie legate alla vista, in particolare per il glaucoma, grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e la IAPB, sarà accessibile a coloro che vorranno essere visitati e che poi potranno accedere al servizio offerto dal Centro Oculistico Sociale di Sassari presso la sede dell’UICI. Gli screening gratuiti saranno dedicati anche alle malattie degenerative e neurologiche e si potranno provare le manovre di primo soccorso con l’aiuto di esperti nell’ambito del Service Viva Sofia.



Si effettuerà anche una raccolta di occhiali usati che poi andranno al Centro di Chivasso per essere resi fruibili da chi si trova in condizioni di indigenza. Sarà possibile avere informazioni sul Service Nazionale dei Lions dell’anno sociale in corso: “Custodi del tempo. Missioni agenti pulenti nelle città tra passato e futuro” che porrà l’accento sulla valorizzazione del patrimonio artistico e storico della Sardegna, quello archeologico in particolare. L’associazione CESIM presenterà l’iter per il riconoscimento dell’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità delle Domus de Janas. Sarà presente anche un rappresentante del Club Moto Fun, che si occupa di mototerapia per i bambini con disabilità e problemi di salute. Saranno premiati i vincitori del Concorso Un Poster per la Pace. Gli studenti degli Istituti secondari di I grado ogni anno realizzano elaborati sul tema della Pace con riconoscimenti a livello regionale, nazionale e internazionale. I rappresentanti della Corsa in Rosa di Sassari e dell’Associazione Komen, Race for the cure, daranno informazioni sul significato della passeggiata che ogni anno coinvolge centinaia di persone a scopo benefico.



Varie le iniziative collaterali al Lions day come quella che si svolgerà a Sassari sabato 11 aprile in cui si raccoglieranno beni di prima necessità per i bambini presso la Conad di Via Amendola alla presenza dei soci Lions. L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di interventi che i Lions portano avanti durante tutto l’anno nei settori della salute, dell’ambiente, dell’inclusione sociale e del sostegno alle persone in difficoltà, confermando il ruolo dell’associazione come punto di riferimento nel volontariato organizzato. Un elemento innovativo dell’evento sarà la possibilità di accedere, tramite QR code, a materiali, informazioni sui service e modalità di partecipazione alle attività lionistiche. Il Lions Day non è solo un momento informativo ma anche un’occasione di coinvolgimento attivo della comunità: famiglie, studenti, associazioni e cittadini potranno condividere esperienze e contribuire a rafforzare il senso di appartenenza e la responsabilità sociale, motori di un impegno costante dei soci Lions di tutto il mondo. Il Distretto 108L, nella persona del Governatore Graziella Puddu Loddo, rinnova, quindi, il proprio impegno a essere vicino alle comunità, promuovendo valori di solidarietà concreta e impegno civico. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questa giornata di servizio, incontro e condivisione.