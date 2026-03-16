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Cor 22:10
Ritornano gli anni 90 all’Alguer Summer Festival
Anche quest’estate arriva ad Alghero il live show più amato di sempre con una grande festa che vedrà protagonisti sul palco frontman, djs, ballerine, mascotte, tantissimi effetti speciali e la musica di un decennio iconico, che ha fatto la storia
Ritornano gli anni 90 all’Alguer Summer Festival

ALGHERO - Quest’estate arriva ad Alghero il live show anni 90 più amato di sempre con una grande festa che vedrà protagonisti sul palco frontman, djs, ballerine, mascotte, tantissimi effetti speciali e la musica di un decennio iconico, che ha fatto la storia. Un viaggio emozionante attraverso gli anni '90, capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un'epoca indimenticabile.

Domenica 23 agosto si ballerà la dance anni ’90 all’Alguer Summer Festival, la rassegna musicale organizzata da Shining Production presso l’Anfiteatro Ivan Graziani, in collaborazione con Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Roble Factory. I nomi già annunciati sono dei Litfiba 1° agosto, Fiorella Mannoia 2 agosto, Claudio Baglioni 4 agosto, Luca Carboni 5 agosto, Blanco 6 agosto, la serata K Pop is coming 8 agosto, Il Volo 9 agosto, Mannarino 11 agosto, Marco Masini 19 agosto, Capo Plaza 20 agosto, Fulminacci 21 agosto e Caparezza 22 agosto.
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