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Cor 19:39
Cimitero Sassari, attivo il trasporto interno
Attivo dal prossimo 23 marzo il servizio di trasporto interno al cimitero di Sassari. «Massima attenzione verso le persone anziane, con disabilità o con difficoltà motorie»
Cimitero Sassari, attivo il trasporto interno

SASSARI - «Migliorare l’accessibilità dell’area cimiteriale e favorire una fruizione più agevole degli spazi da parte della cittadinanza, con particolare attenzione alle persone anziane, alle persone con disabilità e a chi presenta difficoltà motorie». Così l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Sanna, al quale compete anche la delega per la gestione del cimitero di Sassari e di quello dell’Argentiera, annuncia l’avvio a partire dal 23 marzo di un nuovo servizio di trasporto all’interno del cimitero cittadino.

La Servizi Cimiteriali Sassari, società in capo al Gruppo Altari che gestisce il cimitero per conto di Palazzo Ducale, ha scelto di introdurre questa ulteriore miglioria «per facilitare gli spostamenti all’interno del cimitero, consentendo ai visitatori che ne abbiano necessità di raggiungere le sepolture dei propri cari in modo più semplice e sicuro». Gli utenti che avranno effettuato la prenotazione saranno accompagnati dal personale della società con un mezzo dedicato dall’ingresso del cimitero di viale Porto Torres fino alle aree di sepoltura da visitare. «L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso una gestione dei servizi cimiteriali sempre più attenta ai bisogni della comunità e in particolare delle persone più fragili, contribuendo a rendere il cimitero uno spazio accessibile, inclusivo e pienamente fruibile da tutti», rimarca il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. La prenotazione dovrà essere effettuata con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’orario desiderato ai numeri 079/260363 e 347/0619964 o alla mail navetta.cimitero@gruppoaltair.it. Contestualmente all’avvio del servizio, l’accesso con auto private all’interno dell’area cimiteriale sarà consentito esclusivamente ai possessori di contrassegno di invalidità.
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