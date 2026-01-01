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S.A. 21:38
Distribuzione buste nell´agro sassarese
Distribuzione programmata per sabato 11 aprile a Palmadula e a Campanedda; sabato 18 aprile a La Corte; venerdì 24 aprile a Tottubella; mercoledì 29 aprile a Villassunta
Distribuzione buste nell´agro sassarese

SASSARI - La distribuzione delle buste per il servizio porta a porta nell’agro è programmata per sabato 11 aprile a Palmadula e a Campanedda, dalle 8 alle 14; sabato 18 aprile a La Corte sempre dalle 8 alle 14; venerdì 24 aprile a Tottubella dalle 15 alle 20; mercoledì 29 aprile a Villassunta dalle 16 alle 20. Per ritirare le buste basterà presentare nei punti di distribuzione la tessera sanitaria dell’intestatario Tari. Se impossibilitati, potrà essere anche delegata un’altra persona.
Il ritiro delle buste e dei kit per gli utenti serviti dal porta a porta è previsto anche nei locali del centro del riuso, con ingresso in via Montello angolo via Ariosto, tutti i martedì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 e tutti i giovedì e il sabato dalle 8 alle 12. Per tutte le informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il numero verde gratuito 800012572, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.
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