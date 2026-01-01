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Cor 4 aprile 2026
Musica, cinema e cultura a Palazzo d’Usini
Tra musica, letteratura e cinema, aprile sarà un mese di cultura alla biblioteca comunale di Sassari. Si comincia il 9 aprile alle 17 con “Mozart, quando nasce un genio”, un’iniziativa che nasce dalla collaborazione con la Scuola Civica di Musica
Musica, cinema e cultura a Palazzo d’Usini

SASSARI - Aprile porta nel Palazzo d’Usini di piazza Tola un programma culturale denso e vario, che attraversa linguaggi e sensibilità molto diverse tra loro. La biblioteca comunale di Sassari ospiterà tre appuntamenti, gratuiti e aperti a chiunque voglia partecipare, capaci di mettere in dialogo musica, scrittura poetica e pensiero critico. Si comincia il 9 aprile alle 17 con “Mozart, quando nasce un genio”, un’iniziativa che nasce dalla collaborazione con la Scuola Civica di Musica di Sassari e che unisce esecuzione dal vivo e racconto. Gli allievi dei corsi di pianoforte, canto lirico e flauto traverso — con i docenti Antonella Chironi, Maria Teresa Pasta e Giulia Satta — interpreteranno pagine scelte dal repertorio mozartiano, accompagnate da riflessioni che guideranno il pubblico all'ascolto. Il filo conduttore sarà la straordinaria capacità di Mozart di tradurre in note le sfumature più sottili dell'animo umano: dalla leggerezza del sentimento nascente fino alle passioni più tormentate.

Una settimana dopo, a seguito di una temporanea chiusura della biblioteca per rinnovo degli spazi, il 16 aprile alle 17:30, la biblioteca ospiterà la presentazione di “Onora la figlia”, l'ultimo libro di Anna Segre: medica, psicoterapeuta e scrittrice tra le voci più originali della letteratura italiana contemporanea. L'incontro, che prevede anche un reading, fa parte della rassegna di “Ottobre in poesia: Festival Poetico Internazionale della Sardegna”. Il libro è un'opera scritta in prossimità della morte della madre: non un commiato, ma un tentativo di dare forma a ciò che manca, attraverso una lingua spietata e insieme tenerissima. Lutto, rabbia, fedeltà, il nodo inestricabile del legame tra madre e figlia: Segre non cerca consolazione né vuole rivendicare nulla, ma apre uno spazio nuovo e necessario nel discorso sul femminile e sulla memoria.

Il mese si chiude il 21 aprile alle 18 con una prima assoluta per Sassari: la proiezione di We Are Making a Film About Mark Fisher, documentario del collettivo britannico Close and Remote, realizzato dagli artisti visivi Sophie Mellor e Simon Poulter. A quasi dieci anni dalla scomparsa del teorico e critico culturale Mark Fisher, figura di riferimento per intere generazioni di studenti, intellettuali e appassionati di musica e filosofia, il film ne esplora l'eredità senza limitarsi a ripercorrerne il pensiero; è piuttosto un'atmosfera, un tentativo di riattivare le tracce che Fisher ha lasciato e di colmare, almeno in parte, il vuoto della sua assenza. Noto al grande pubblico soprattutto per Capitalist Realism, Fisher aveva indagato con lucidità i "futuri perduti", l'hauntologia e la depressione come fenomeno politico e sistemico. La proiezione è organizzata da Il Colombre APS nell'ambito della rassegna “Guardo indietro, guardo avanti. Trame, sottotrame, storie clandestine” di cui la biblioteca comunale di Sassari è partner.
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