Christian Mulas 12:00 L'opinione di Christian Mulas L´educatore di strada per intercettare le fragilità



In merito al grave episodio avvenuto sabato, che ha visto alcuni giovani aggirarsi per la città con una pistola scacciacani e arrivare persino a esplodere un colpo durante un confronto con una giovane donna, ritengo necessario esprimere una riflessione che vada oltre il singolo fatto di cronaca. Si tratta di un episodio che non deve essere banalizzato né archiviato come una semplice bravata. Al contrario, rappresenta il segnale di un problema più ampio: un disagio sociale giovanile che si manifesta sempre più spesso attraverso atteggiamenti provocatori, intimidatori e talvolta violenti. Sono segnali che la nostra comunità non può e non deve sottovalutare. Viviamo in una fase di profonda trasformazione sociale. I giovani crescono in un mondo dominato dalla tecnologia, dai social network e da relazioni sempre più mediate dal digitale. Strumenti come Facebook e le piattaforme social rappresentano certamente opportunità, ma allo stesso tempo rischiano di indebolire gli elementi fondamentali della relazione umana: il contatto diretto, l’empatia, l’ascolto e la capacità di gestire i conflitti nella vita reale.



Da educatore socio-pedagogico professionale, prima ancora che da esponente politico in Consiglio comunale, sento il dovere di sottolineare come episodi di questo tipo debbano essere letti anche come un segnale di disagio e, in alcuni casi, come un vero e proprio grido d’aiuto. Quando i giovani utilizzano la provocazione, l’intimidazione o la violenza come forma di affermazione, spesso dietro si nasconde una fragilità profonda, una mancanza di punti di riferimento e di spazi educativi capaci di intercettarli prima che il problema esploda. Proprio per questo, oltre tre anni fa ho portato all’attenzione del Consiglio comunale il progetto dell’Educatore di Strada. Una figura professionale che opera direttamente nei luoghi informali frequentati dai giovani piazze, parchi, bar e strade con l’obiettivo di prevenire il disagio giovanile e promuovere il benessere degli adolescenti nei loro contesti naturali di socializzazione. L’educatore di strada lavora costruendo relazioni di fiducia, ascolto e prossimità. Intercetta situazioni di fragilità prima che degenerino, favorisce percorsi di responsabilizzazione, promuove forme positive di socializzazione e contribuisce a prevenire comportamenti devianti.



Non è una risposta emergenziale, ma uno strumento concreto di prevenzione e accompagnamento educativo. Allo stesso tempo è fondamentale rafforzare la rete tra istituzioni, servizi sociali, scuola, famiglie e realtà educative del territorio. Le amministrazioni locali e gli operatori sociali non possono essere lasciati soli ad affrontare fenomeni complessi senza strumenti adeguati. Servono politiche educative, risorse e una collaborazione stabile tra tutti i soggetti che si occupano di giovani. Episodi come quello accaduto sabato devono rappresentare per tutti noi un campanello d’allarme. Non possiamo limitarci all’indignazione del momento: serve un impegno serio e condiviso per investire nella prevenzione e nella presenza educativa sul territorio. La sicurezza di una comunità non si costruisce soltanto con il controllo, ma soprattutto con l’educazione, la prevenzione e l’ascolto delle nuove generazioni. È il momento di affrontare con coraggio e responsabilità il tema del disagio giovanile, trasformando questi segnali in un’opportunità per rafforzare le politiche educative e sociali della nostra comunità.