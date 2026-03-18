Cor 18:43 «Garanzie immediate per lo scalo di Alghero» Così Forza Italia sulla scelta di fusione degli scali sardi: Garanzie che dovranno riguardare il mantenimento e lo sviluppo del traffico, investimenti, il presidio delle rotte strategiche e un ruolo non marginale all’interno della futura governance



ALGHERO - Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, del gruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Alghero, interviengono sulla deliberazione della Giunta regionale n. 12/3 del 16 marzo 2026, relativa all’adozione del Term Sheet non vincolante per l’integrazione industriale degli aeroporti sardi. Si tratta di un passaggio di grande rilevanza strategica, che apre alla possibile creazione di una holding unica del sistema aeroportuale regionale. Un processo che può rappresentare un’opportunità, ma che, per come si sta delineando, presenta elementi di forte criticità, soprattutto per l’aeroporto di Alghero. Lo scalo Riviera del Corallo, infatti, rischia concretamente di configurarsi come il “vaso di coccio tra vasi di ferro”, all’interno di un sistema caratterizzato da equilibri societari e finanziari fortemente sbilanciati. «Una prospettiva che non può essere accettata e che impone una presa di posizione chiara e tempestiva».



Pur trattandosi di un documento non vincolante, il Term Sheet approvato dalla Giunta regionale delinea una precisa volontà politica e apre un percorso che, se non governato con attenzione, potrebbe determinare effetti penalizzanti per il territorio del Nord-Ovest della Sardegna. Per questo motivo, il gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale chiede che vengano definite sin da subito garanzie tecniche, strutturali e funzionali a tutela dell’aeroporto di Alghero. Garanzie che dovranno riguardare il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di traffico, la certezza degli investimenti, il presidio delle rotte strategiche e un ruolo effettivo e non marginale all’interno della futura governance. Non può esserci alcuna integrazione che si traduca, nei fatti, in una redistribuzione penalizzante delle risorse o in una progressiva marginalizzazione dello scalo algherese. Preoccupano, inoltre, i numerosi elementi di incertezza che caratterizzano l’intera operazione: risultano ancora pendenti contenziosi rilevanti e il perfezionamento del progetto è subordinato a una pluralità di autorizzazioni da parte degli organi competenti, tra cui Governo, Autorità Antitrust, Ministero dei Trasporti e Corte dei Conti.



«In questo quadro, registriamo con preoccupazione l’assenza di prese di posizione chiare da parte dei rappresentanti istituzionali del territorio: siamo in attesa di interventi da parte del consigliere regionale del territorio e del componente del consiglio di amministrazione espresso dall’esponente regionale, che su una partita così strategica non possono limitarsi a restare alla finestra.

Allo stesso modo, riteniamo indispensabile conoscere la posizione del Sindaco di Alghero su questa operazione. Ma anche del sindaco Metropolitano. È fondamentale che la città, le forze politiche e sociali trovino una sintesi e che questa venga rappresentata con autorevolezza proprio dai primi cittadini che oggi esercitano il ruolo di sterili comparse. Serve una voce chiara e unitaria che esprima le priorità del territorio e indichi con forza gli obiettivi irrinunciabili per il futuro dello scalo di Alghero. Forza Italia Alghero conferma un approccio responsabile e costruttivo: siamo pronti a sostenere ogni percorso che rafforzi il sistema aeroportuale sardo, ma solo a condizione che vengano garantiti equilibrio, trasparenza e pari dignità tra gli scali. Alghero non può e non deve essere il punto debole del sistema».