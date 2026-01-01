Cor 9:18 Llibres llibres con Valentina Mastroianni Sarà ospite per presentare "È stata tutta vita. Cesare, il viaggio che ti ha cambiato il cuore" (DeAgostini). Un libro che racconta l´amore che continua a vivere in chi resta, il dolore che chiede di essere attraversato, ma soprattutto una storia di vita piena, intensa, bellissima



ALGHERO - Giovedì 26 marzo alle 18,30 (Sala conferenze della Fondazione Alghero - L.go Lo Quarter) Valentina Mastroianni sarà ospite della Rassegna Llibres Llibres per presentare "È stata tutta vita. Cesare, il viaggio che ti ha cambiato il cuore" (DeAgostini). Un libro che racconta l'amore che continua a vivere in chi resta, il dolore che chiede di essere attraversato, ma soprattutto una storia di vita piena, intensa, bellissima. A dialogare con l'autrice ci sarà Doriana Caria, presidente dell'associazione "Il mio amico speciale". Llibres Llibres è organizzato dall'Associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano e patrocinata e sostenuta dal Comune di Alghero e dalla Regione Sardegna. È parte degli eventi del festival Dall'altra parte del mare.



Valentina Mastroianni è un’autrice e divulgatrice italiana, madre di tre figli. La sua storia più nota è quella del piccolo Cesare, che ha perso la vista a 6 anni a causa di una neurofibromatosi, una malattia rara che ha provocato un tumore. Attraverso i social ha raccontato il percorso di Cesare, raggiungendo un vasto pubblico che ha condiviso il suo messaggio di amore, forza e resilienza. Ha scritto diversi libri profondi e toccanti su questa esperienza, tra cui La storia di Cesare (2023), E voleremo sopra la paura (2024) e Sarò i tuoi occhi (2025). Il suo lavoro è un tributo coraggioso alla vita e alla lotta contro le difficoltà, volto a sensibilizzare e ispirare



Il libro. Il tempo ha un suono diverso quando sai che sta per finire. Una mamma lo sa, lo sente. Gli ultimi mesi sono volati, scanditi da visite mediche, nuove sfide e momenti preziosi: Cesare ascolta in loop le sue canzoni preferite, esprime desideri. Vuole andare al parco, fare un giro in moto, poi in barca a vela. E mentre Valentina cerca un modo per restare aggrappata all’amore, ai ricordi di ogni risata, il suo Cece si sta spegnendo. Sono momenti in cui tutto vacilla, il destino si fa crudele e tu puoi scegliere se chiuderti alla vita o prenderla per mano, anche quando fa più male, e lasciare che l’amore seminato continui a fiorire anche dopo. Perché anche se non puoi salvare tuo figlio, puoi salvare la dignità di quel tempo insieme, i momenti felici, la memoria. Puoi salvare te stessa e chi ti sta intorno, scegliendo di vivere e abbracciare la bellezza anche nel dolore. Come un amore che si espande, che non salva una vita, ma dà vita a tutto ciò che la circonda. Così, Valentina torna a raccontare. Tra le corsie del Gaslini e il mare di Genova, tra le avventure in canoa e le gite in treno, questo libro celebra ciò che rimane quando la vita si trasforma. Racconta l’amore che continua a vivere in chi resta, il dolore che chiede di essere attraversato, ma soprattutto una storia di vita piena, intensa, bellissima. Perché Cece ha combattuto contro una malattia rara e feroce, ma ha anche riso, cantato, amato con forza. E soprattutto, ha vissuto. Così tanto da insegnare a chiunque lo ha incontrato come si lotta e vive davvero, con coraggio, fino in fondo. È stata tutta vita è un messaggio per chi non ha smesso di credere. Per chi, anche nel dolore, cerca la luce. Per non dimenticare che a volte i figli arrivano da altri pianeti e ci insegnano come si vola, anche quando vanno via.