Cor 11:31 Tempio si fa in 3 per il Teatro Tenda Partecipare agli spettacoli non è solo “assistere”, ma contribuire a una rinascita: ogni biglietto acquistato diventa un tassello reale nella ricostruzione del Parco Tenda, luogo identitario che oggi più che mai è valore di resistenza e ripartenza



TEMPIO - Ci sono luoghi che continuano a vivere anche quando si fermano. Restano nelle abitudini, nei ricordi, nelle attese. E poi ci sono momenti in cui la cultura sceglie di farsi gesto concreto, capace di rimettere insieme ciò che manca. Da questi presupposti nasce Tempio si fa in 3, la speciale rassegna griffata Insulae Lab (direzione artistica di Paolo Fresu) che unisce arte e vicinanza a sostegno della ricostruzione del Parco Tenda, spazio simbolo della comunità tempiese recentemente vittima delle intemperie della stagione invernale. Partecipare agli spettacoli non è solo “assistere”, ma contribuire a una rinascita: ogni biglietto acquistato diventa un tassello reale nella ricostruzione del Parco Tenda, luogo identitario che oggi più che mai è valore di resistenza e ripartenza.



Promossa da Insulae Lab – Centro di Produzione Musica, in collaborazione con il Comune di Tempio Pausania e il Teatro del Carmine, l’iniziativa mette al centro un’idea semplice e necessaria: la cultura non è solo racconto, ma responsabilità condivisa. Ad aprire la rassegna, sabato 28 marzo alle ore 21 al Teatro del Carmine, sarà “La storia siamo noi – voci, suoni e appunti di Sardegna” di e con Flavio Soriga e Salvatore Maiore. Seconda e terza tappa di questa rassegna rispettivamente ad aprile e maggio. L’intero incasso dello spettacolo e degli spettacoli futuri sarà, quindi, devoluto alla ricostruzione del Parco Tenda, perché i luoghi della cultura possano tornare a essere vissuti. Info e prenotazioni: 3883503817 e 3426476726; ingresso 15€: ticket disponibili su oooh.events, al New Petit Hotel e al Teatro il giorno dello spettacolo.