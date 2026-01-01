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Cor 18:23
Fantasy: Licia Troisi all’Ipsar di Alghero
Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura fantasy e per gli studenti dell’IIS A. Roth-Piazza Sulis. L’Istituto aprirà a tutti coloro che desiderano incontrare la scrittrice martedì 24 marzo alle ore 17.00, presso la sede IPSAR di Alghero
Fantasy: Licia Troisi all’Ipsar di Alghero

ALGHERO - Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura fantasy e per gli studenti dell’IIS A. Roth-Piazza Sulis. L’Istituto aprirà a tutti coloro che desiderano incontrare la scrittrice martedì 24 marzo alle ore 17.00, presso la sede IPSAR di Alghero. Licia Troisi incontrerà i lettori nell’ambito del progetto “Adotta uno scrittore, una scrittrice”, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, grazie all’idea di partecipare al progetto e all’impegno della prof.ssa Angela Vaudo, coadiuvata dalla prof.ssa Vera Pirino. L’iniziativa, dal titolo Il Fantasy incontra il Futuro, rappresenta un’importante occasione di dialogo tra scuola e mondo della cultura, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con una delle voci più autorevoli del panorama fantasy italiano.

Autrice di saghe di grande successo, Troisi ha saputo conquistare generazioni di lettori grazie ad una narrazione ricca di immaginazione, personaggi complessi e tematiche profonde. Durante l’incontro, lettori e studenti avranno l’opportunità di discutere con l’autrice dei suoi libri, approfondire il processo creativo alla base della scrittura fantasy e riflettere sul valore della lettura come strumento di crescita personale e culturale.

Non mancheranno momenti dedicati alle domande del pubblico, allo scambio di idee e alla condivisione di esperienze legate alla scrittura e alla lettura. L’evento si inserisce in un più ampio percorso educativo volto a promuovere le competenze trasversali, la creatività e l’apertura al dialogo interculturale, elementi fondamentali per la formazione dei giovani e per il loro futuro personale e professionale. L’incontro, patrocinato dal Comune di Alghero conferma, ancora una volta, l’impegno dell’Istituto nel creare occasioni significative di crescita e nel valorizzare il rapporto tra scuola, territorio e cultura. Un’occasione unica per tutti gli interessati di incontrare da vicino un’autrice amata e lasciarsi ispirare dal potere delle storie.
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