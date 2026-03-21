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Cor 16:23
Alghero-Cagliari-Olbia con Atr per 2 mesi: orari
A partire da luglio Aeroitalia inaugurerà da Cagliari le rotte su Alghero e Olbia, disponibili con due frequenze settimanali, esclusivamente nei mesi di luglio e agosto
Alghero-Cagliari-Olbia con <i>Atr</i> per 2 mesi: orari

ALGHERO - Aeroitalia annuncia un importante potenziamento della propria offerta sull’aeroporto di Cagliari in vista della stagione estiva 2026, con l’apertura di nuove rotte e la conferma dei collegamenti già consolidati. A partire da luglio, infatti, Aeroitalia inaugurerà tre nuove rotte da Cagliari, disponibili con due frequenze settimanali, esclusivamente nei mesi di luglio e agosto.

Si tratta delle tratte interne Cagliari- Alghero - dal 3 luglio al 31 agosto 2026, il volo sarà operata con ATR 72 da 68 posti. I voli partiranno da Cagliari verso Alghero alle 11:00 e ritorneranno da Alghero alle 13:00 nei giorni lunedì e venerdì. Cagliari- Olbia: Sempre dal 3 luglio al 31 agosto 2026, il collegamento sarà operato con la stessa tipologia di velivolo e negli stessi giorni: partenza da Olbia alle 9:00 (arrivo a Cagliari 10:10), ritorno da Cagliari alle 15:00 (arrivo a Olbia alle 16:10).

Ai due collegamenti interni si aggiunge il Cagliari – Lamezia Terme (dal 4 luglio al 29 agosto 2026): sarà attivo il volo due volte a settimana, ogni martedì e sabato. Partenza da Cagliari alle 10:30 (arrivo a Lamezia alle 11:45) e ritorno da Lamezia alle 12:30 (arrivo a Cagliari alle 13:45), operato con Boeing 737 da 189 posti. I nuovi voli saranno in vendita a partire da oggi, 23 marzo 2026.
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