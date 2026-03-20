Cor 12:41 Open day di sceneggiatura fumettistica AiCS FP Sardegna promuove un nuovo Open Day per il Corso di Sceneggiatura Fumettistica: venerdì 3 aprile nella sede di via Cedrino. Il corso è tenuto dallo sceneggiatore, editor freelance e scrittore creativo Stefano Enna



SASSARI - Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 13 febbraio, l'AiCS FP Sardegna organizza un Open Day per offrire a chi non c'era – e a chi vuole saperne di più – una nuova occasione per scoprire contenuti, obiettivi e opportunità del nuovo corso di Sceneggiatura Fumettistica targato AiCS Formazione Professionale. Durante l’open day sarà possibile incontrare il docente e ricevere tutte le informazioni necessarie per iscriversi. L'appuntamento è fissato per il 3 aprile 2026 alle 16 nella sede di via Cedrino 3 a Sassari.



L'offerta formativa dell'AiCS FP Sardegna si arricchisce con questo nuovo percorso dedicato alla creatività e alla narrazione: il Corso di Sceneggiatura Fumettistica, attivo nella sede di via Cedrino 3 a Sassari, pensato per tutti gli appassionati del mondo del fumetto che desiderano trasformare le proprie idee in storie strutturate e professionali.



Il percorso guiderà i partecipanti attraverso le principali tecniche della scrittura per il fumetto: dalla costruzione del soggetto e del plot, alla realizzazione di una Graphic Novel, fino alla costruzione dei dialoghi e alla stesura della sceneggiatura con "gabbia". Particolare attenzione sarà dedicata alla struttura all'italiana su sei vignette, nello stile delle grandi scuole Disney e Bonelli. Il corso è tenuto dallo sceneggiatore, editor freelance e scrittore creativo Stefano Enna.

Le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 16.30. Per informazioni su iscrizioni e costi è possibile contattare il numero 079/245941.