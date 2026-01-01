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S.A. 19:18
MMA, Matteo Dore conquista Bastia
L´atleta sassarese supera il francese Monteiro con decisione unanime dei giudici dopo tre riprese combattute. A fine serata arriva anche il riconoscimento come atleta più convincente del gala
MMA, Matteo Dore conquista Bastia

SASSARI - Vittoria fuori casa per Matteo Dore che a Bastia si impone nel gala internazionale Corsica Fight League, con un verdetto unanime. Un successo netto, maturato al termine di un match di Mma intenso contro il francese Loic Monteiro, atleta della nazionale junior. Il confronto, andato in scena sabato 21 marzo a Bastia, ha visto il sassarese del Tarantini Fight Club gestire con lucidità tutte le fasi dell’incontro. Dore, già azzurro junior, ha mostrato solidità sia nello striking sia nel lavoro a terra, controllando il ritmo del match per tre round.

All’angolo con lui il tecnico Paride Scanu, che ha guidato la strategia durante un confronto combattuto ma sempre nelle mani dell’atleta sassarese. Al termine dei tre round i giudici non hanno avuto dubbi: decisione unanime e vittoria per Dore, risultato di peso considerando il contesto internazionale e il fatto di combattere in trasferta. La serata si è chiusa con un riconoscimento in più: Dore è stato premiato come miglior atleta della manifestazione, un segnale che conferma la crescita del giovane combattente nel circuito dilettantistico europeo.

Soddisfazione anche da parte del maestro Angelo Tarantini, figura di riferimento del movimento regionale e membro della commissione tecnica nazionale: «Il lavoro che stiamo portando avanti da anni sui nostri ragazzi e ragazze inizia a dare frutti sempre più maturi. Risultati come questo dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta». Intanto lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento. Il 19 aprile a Sassari tornerà il Fight Club Championship, che celebrerà la sua ventesima edizione con incontri nazionali e internazionali. Un evento che negli anni ha rappresentato una tappa importante per la crescita di molti giovani atleti.
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