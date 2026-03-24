S.A. 14:57 A Cagliari 109 voli verso 26 paesi Da domenica si apre la stagione estiva: 68 rotte internazionali e 41 nazionali; 12 nuovi collegamenti di linea; 31 compagnie aeree operative sullo scalo



CAGLIARI - Domenica 29 marzo si aprirà ufficialmente la stagione estiva: all’Aeroporto di Cagliari è tutto pronto per la Summer 2026 con numeri in crescita e un network di collegamenti sempre più internazionale. Il 2025 si era chiuso con 5.254.433 passeggeri totali e una crescita del 7% nel segmento internazionale rispetto all’anno precedente. Saranno 109 collegamenti totali verso 26 Paesi; 68 rotte internazionali e 41 nazionali; 12 nuovi collegamenti di linea; 31 compagnie aeree operative sullo scalo.



Per questa stagione estiva è prevista un’offerta complessiva di oltre 5 milioni di posti (+11% rispetto al 2025). Dodici le novità: EasyJet rafforza la sua presenza lanciando Bordeaux e Nizza; Aeroitalia su Alghero, Olbia, Bologna, Cuneo, Firenze, Lamezia Terme e Pisa. Una nuova destinazione anche del vettore Ryanair che attiva il collegamento su Forlì; Eurowings attiva la nuova rotta su Salisburgo e nel Medio Oriente ci sarà un nuovo volo diretto su Tel Aviv operato da El Al (in partnership con Sun d’Or).



L’Aeroporto di Cagliari vede l’accelerazione dei piani di sviluppo dei vettori con crescite, anche a doppia cifra, e un consolidamento strategico su vari fronti. Con un’offerta che supera i 2,5 milioni di posti e 41 destinazioni raggiungibili, Ryanair rafforza la propria presenza a Cagliari. Ricco il programma anche sul fronte dei charter che affianca alle rotte tradizionali nuovi collegamenti verso destinazioni inedite. Di seguito le principali città che verranno raggiunte durante la stagione estiva: Altenrhein, Amburgo, Atene, Bergamo, Copenhagen, Doha, Francoforte, Ginevra, Innsbruck, Istanbul, Londra Stansted, Malta, Milano Malpensa, Oslo, Parma, Stoccolma Arlanda, Tallinn, Varsavia, Venezia, Verona, Vitoria e Zagabria.