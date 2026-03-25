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S.A. 8:30
Fitwalking: Porto Torres in marcia ad aprile
Questa mattina la Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della 1^ edizione del "Fitwalking della Vita”, un nuovo format dedicato alla promozione del movimento come strumento di salute, prevenzione, benessere e solidarietà, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile nel litorale turritano con ritrovo, partenza e arrivo in Piazza Eroi dell’Onda
Fitwalking: Porto Torres in marcia ad aprile

PORTO TORRES - Nasce con l’obiettivo di diffondere sempre di più la cultura del cammino come stile di vita attivo e consapevole. È il "Fitwalking della Vita”, un nuovo format dedicato alla promozione del movimento come strumento di salute, prevenzione, benessere e solidarietà, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile nel litorale turritano con ritrovo, partenza e arrivo in Piazza Eroi dell’Onda. Tutti i dettagli della manifestazione, organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Sassari con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, sono stati illustrati questa mattina nella sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, da Giampiero Barrocu, presidente del Comitato Territoriale UISP di Sassari e da Mauro Pirino fondatore della Scuola Sarda del Cammino e ideatore del progetto, alla presenza dell'assessora allo Sport e alle Politiche Sociali Gavina Muzzetto.

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione naturale del progetto “Fitwalking per la Vita”, giunto negli anni alla sua undicesima edizione. Non si tratta soltanto di una camminata, ma di un vero progetto umano, sociale e culturale che mette al centro la persona, il benessere psicofisico e il valore della condivisione attraverso il movimento. La prima edizione del "Fitwalking della Vita" sarà inoltre gemellata con il Fitwalking del Cuore di Saluzzo, storica manifestazione ideata dagli ex olimpionici di marcia Maurizio e Giorgio Damilano, punto di riferimento nazionale per la diffusione del Fitwalking. Un legame simbolico e concreto tra realtà che condividono gli stessi valori: promozione della salute, prevenzione, solidarietà e diffusione della cultura del movimento.

Il Fitwalking della Vita è una camminata ludico-motoria non competitiva aperta a tutti: famiglie, sportivi, principianti, associazioni, gruppi organizzati e persone sedentarie che desiderano avvicinarsi a uno stile di vita più attivo. Parte della quota di iscrizione sarà destinata alle associazioni aderenti all’iniziativa, contribuendo al sostegno delle loro attività sociali e umanitarie.
Il programma prenderà il via sabato 25 aprile con una giornata dedicata alla cultura e alla tecnica del Fitwalking. A partire dalle 16:30 in Piazza Eroi dell'Onda sono previsti stage teorico-pratici gratuiti, condotti da istruttori abilitati per imparare i principi fondamentali della disciplina: postura corretta, tecnica del passo, coordinazione, utilizzo delle braccia e respirazione. In serata si terrà un convegno medico-sportivo dedicato ai benefici del Fitwalking sul corpo e sulla mente, con interventi di professionisti del settore medico e sportivo. La manifestazione entrerà nel vivo domenica 26 aprile con la camminata lungo il litorale turritano. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 8.30, seguito dal riscaldamento muscolare guidato alle 9.45 e dalla partenza ufficiale alle ore 10.00.

Nella foto: la conferenza stampa di presentazione della manifestazione sportiva
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