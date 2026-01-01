S.A. 19:10 Metropolitana leggera Cagliari, via libera alla linea 3 L’opera, del valore di circa 41,3 milioni di euro, si sviluppa per circa 2,6 km nel centro urbano di Cagliari, collegando piazza Repubblica con piazza Matteotti e la stazione RFI, e rappresenta un’infrastruttura strategica per l’integrazione del sistema di trasporto pubblico urbano e regionale



CAGLIARI - La Giunta regionale ha dato il via libera al completamento della Linea 3 della metropolitana leggera di Cagliari, approvando la deliberazione che conclude positivamente la verifica ambientale “ex post” e consente la prosecuzione e la chiusura dei lavori. Il provvedimento stabilisce che il progetto, presentato da ARST S.p.A., non sia assoggettato a ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, confermando la sostenibilità dell’intervento e definendo le condizioni per il suo completamento. «Con questo atto - dichiara l’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi - si completa il percorso autorizzativo di un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile della città capoluogo, fondamentale per migliorarne la fruibilità, rafforzarne la modernità e orientarne lo sviluppo in chiave sempre più sostenibile».



L’opera, del valore di circa 41,3 milioni di euro, si sviluppa per circa 2,6 km nel centro urbano di Cagliari, collegando piazza Repubblica con piazza Matteotti e la stazione RFI, e rappresenta un’infrastruttura strategica per l’integrazione del sistema di trasporto pubblico urbano e regionale. L’istruttoria tecnica ha evidenziato la coerenza del progetto con quanto già valutato nei precedenti procedimenti e ha confermato che i lavori eseguiti e in corso sono stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni ambientali, con costante attività di monitoraggio da parte degli enti competenti.



Particolare attenzione è stata posta agli aspetti paesaggistici e all’inserimento urbano dell’infrastruttura, anche attraverso il confronto con la Soprintendenza e il Servizio tutela del paesaggio, che hanno contribuito a migliorare le soluzioni progettuali, in particolare per quanto riguarda materiali, pavimentazioni e qualità degli spazi urbani. La deliberazione prevede il rispetto delle prescrizioni ambientali e l’obbligo di monitoraggio nelle diverse fasi di realizzazione ed esercizio, con un termine di cinque anni per il completamento dei lavori. La conclusione dell’iter consente dunque di accelerare il completamento della Linea 3, rafforzando il sistema di mobilità sostenibile e l’integrazione tra i diversi nodi di trasporto della città di Cagliari.