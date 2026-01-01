Cor 10:13 Rifiuti: Alà dei Sardi, premio a Roma Il Comune di Alà dei Sardi vince la categoria delle pubbliche amministrazioni con l’iniziativa delle “Ricicliadi-campioni di buone pratiche sostenibili”



ALA' DEI SARDI - Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 26 marzo a Roma la cerimonia di premiazione delle migliori azioni italiane della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2025. Arriva un importante riconoscimento per il paese di Ala’ dei sardi, comune che fa parte della “Rete nazionale dei Comuni sostenibili” e che lavora da tempo sulla tutela e salvaguardia del patrimonio naturalistico. Con le “Ricicliadi-campioni di buone pratiche sostenibili” , per la categoria pubbliche amministrazioni, premiata dal Consorzio Biorepack, il Comune porta a casa un alto riconoscimento che attesta l’impegno e gli sforzi atti a certificare le buone pratiche ambientali come azioni quotidiane, capillari e diffuse a tuttala cittadinanza.



L’evento, che si è tenuto presso la Sala Conferenze di Europa Experience – David Sassoli, ha testimoniato le “azioni” di associazioni, imprese, cittadini, scuole e amministrazioni pubbliche d’Europa che rispondono ad una “call to action” per la riduzione dei rifiuti prodotti. L’edizione 2025 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti ha puntato i riflettori sui RAEE. Al centro della campagna c’era l’obiettivo di potenziare la filiera del riciclo per recuperare materie prime critiche e limitare la dispersione di sostanze pericolose.



Migliorare la gestione dei dispositivi elettrici ed elettronici non è solo un passo verso l’economia circolare, ma un obiettivo per rafforzare l’autonomia dell’Unione Europea. Il Comitato Promotore Nazionale della SERR, composto da AICA, Legambiente, Utilitalia, Rete dei Comuni Sostenibili, Regione Siciliana, ANCI, Città Metropolitana di Torino, e CdC RAEE, ERICA Soc. Coop. e Scenario B come partner tecnici, nelle scorse settimane ha selezionato le azioni più meritevoli per ciascuna categoria, dove è emerso il grande lavoro profuso di buone pratiche con le “Ricicliadi” del comune di Ala’ dei sardi. In premio, un’opera artistica originale a tema RAEE e firmata dallo studente Mike Smerzi della Libera Accademia d’Arte Novalia di Alba (CN). Tutti i premiati, compreso il comune di Ala’ dei sardi, concorreranno alle Premiazioni Europee di giugno 2026 a Bruxelles.