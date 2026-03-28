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Cor 11:36
Wizz Air inaugura Belgrado e Varsavia da Alghero
Il programma proseguirà e si consoliderà nel corso della summer 2026 con l’avvio dei collegamenti da Tirana dal 24 giugno e Skopje dal 18 luglio. Confermati i voli per Bucarest e Budapest (entrambe dal 30 marzo) e per Sofia (dal 31 marzo)
Wizz Air inaugura Belgrado e Varsavia da Alghero

ALGHERO – Wizz Air continua a scommettere sull’aeroporto di Alghero con l’avvio delle nuove rotte da e per Belgrado e Varsavia, operative sino a tutto ottobre della stagione Summer 2026, rafforzando in modo significativo la connettività internazionale dello scalo e ampliando le opportunità di crescita turistica ed economica per il territorio del Nord Sardegna. A inaugurare le nuove rotte è stato il collegamento con Belgrado, atterrato lunedì 30 marzo a pieno carico con a bordo 185 passeggeri. Il nuovo volo verso la capitale serba sarà operato con tre frequenze settimanali e rappresenta una risposta alle esigenze di un mercato in forte espansione e l’evoluzione di un percorso di crescita che vede Wizz Air sempre più protagonista nello scalo di Alghero.

Nella giornata odierna è stato attivato anche il nuovo volo da Varsavia, atterrato sullo scalo di Alghero anch’esso a pieno carico con 172 passeggeri. Il collegamento, con tre frequenze settimanali, offre ampie opportunità di viaggio da e verso la capitale polacca e rafforza il posizionamento dello scalo in un’ottica di progressiva diversificazione sui mercati emergenti in forte ascesa economica dell’Europa centro-orientale. Il programma proseguirà e si consoliderà nel corso della Summer 2026 con l’avvio dei collegamenti da Tirana dal 24 giugno, Skopje dal 18 luglio, destinazioni servite per la prima volta dallo scalo di Alghero e collegamenti unici da e per la Sardegna; successivamente, dal 1° luglio, sarà la volta del Venezia. In aggiunta alle nuove rotte, Wizz Air continuerà a operare quelle storiche per Bucarest e Budapest (entrambe attive dal 30 marzo) e per Sofia (dal 31 marzo), a conferma della strategia di sviluppo continuo e di lungo periodo della compagnia sull’aeroporto di Alghero.

«L’avvio delle nuove rotte Wizz Air rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del nostro aeroporto. - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sogeaal S.p.A. Silvio Pippobello - I collegamenti con Belgrado e Varsavia contribuiscono concretamente alla destagionalizzazione dei flussi turistici, sostenendo la domanda anche nei periodi di spalla e generando ricadute positive per l’intero sistema economico del territorio». Con questo ampliamento dell’offerta, l’aeroporto di Alghero consolida la partnership con il vettore Wizz Air e prosegue nel percorso di crescita orientato allo sviluppo e alla valorizzazione del turismo nel Nord Sardegna.
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